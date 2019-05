Samsung ar pregăti un telefon cu totul nou pentru 2019

Samsung a cam dat-o în bară cu modelul revoluționar de telefon pliabil, Galaxy Fold, dar ar putea să compenseze cu un model nou, anul acesta.

Un nou zvon legat a fost lansat de Ice Universe, cunoscut pentru informațiile pe care le divulgă în materie de telefoane. A anunțat acum apariția unui design cu totul nou al unui smartphone, care va fi lansat mai târziu, în 2019. Deși nu este clar dacă este vorba despre un telefon Samsung sau nu, Ice Universe a menționat că Samsung va fi printre companiile care va livra acest nou model.

Anunțul a fost într-o postare pe Twitter. Acesta a postat poze ținând în mână un Galaxy Note 7, dar a menționat că vom vedea un telefon cu un design mai bun în a doua jumătate a anului 2019.

Why do you prefer Galaxy Note7? Is it because of its excellent design? Fortunately, I kept some photos of it. You will see a better-designed phone in the second half of the year. pic.twitter.com/O2YD92aWz2

— Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2019