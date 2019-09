Samsung a lansat, în sfârșit, telefonul cu 5G care poate înlocui și Galaxy Note 10

Samsung Galaxy A90 e un telefon pe care îl așteptam încă din primăvară. În sfârșit, a fost anunțat și oferă unele dintre cele mai bune specificații, în timp ce prețul va fi mai mic decât al modelelor de vârf. E chiar și o alternativă la Galaxy Note 10.

Samsung Galaxy A90 completează seria Galaxy A și e un fel de high mid-range, cu un hardware bun, trei camere foto și posibilitatea de a-l folosi pe rețele 5G. Totodată, telefonul oferă și-o baterie impresionantă, ca să nu duci lipsă de autonomie.

Samsung Galaxy A90, telefonul ca un flagship la preț mai mic

Samsung Galaxy A90 are trei camere pe spate: una clasică de 48 MP f/2, una pentru ultrawide de 8 MP f/2.2 și una pentru măsurarea adâncimii de câmp de 5 MP f/2.2. Pe față are una de selfie, 32 MP f/2, poziționată pe centrul ecranului. Dacă tot am menționat ecranul, acesta e un Full HD+ de 6,7 inci Super AMOLED Infinity-U (denumirea vine de la modul cum e poziționată camera de selfie).

Telefonul va fi disponibil în două nuanțe de culoare: alb și negru, cu o dispunere a acestora care amintește vag de Google Pixel. Are un scanner de amprentă integrat în ecran, o baterie de 4.500 mAh cu fast charge 25 wați ca Galaxy Note 10, iar procesorul este unul cu opt nuclee Snapdragon 855.

Practic, Samsung a adunat cel mai bun hardware pentru vârful de gamă Galaxy A. Memoria RAM, de exemplu, este de 6 sau 8 GB, iar spațiul intern de stocare este de 128 GB. Spre deosebire de Galaxy Note 10 simplu, acesta suportă card microSD de până la 512 GB, dar doar dacă iei versiunea cu 6 GB memorie RAM.

Altfel, acest telefon va fi perfect pentru oricine nu vrea sau n-are bani de Samsung Galaxy Note 10 Plus ori Samsung Galaxy S10 Plus.

Vestea și mai bună, legat de Note 10, e că Galaxy A90 beneficiază de suport pentru DeX. Astfel, telefonul devine un fel de desktop, mai ales când îl conectezi la laptop și poți accesa mai ușor ca niciodată fișierele de pe el.