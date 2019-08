Ce boală considerată eradicată revine în mai multe țări din Europa

Propaganda antivaccin are efecte serioase asupra planetei, iar reapariția acestei boli în Europa ar putea fi exemplul perfect.

Patru țări europene în care rujeola (sau pojarul) fusese deja eliminată, se confruntă din nou cu această problemă în prezent. Este vorba despre Marea Britanie, Grecia, Republica Cehă și Albania.

La sfârșitul anului 2018, în 33 din cele 53 de state europene rujelola era complet eliminată. Acest lucru înseamnă că în regiunile respective nu au mai existat astfel de cazuri de cel puțin 36 de luni.

În această situație, vaccinarea este extrem de importantă. Potrivit experților, una dintre principalele cauze o reprezintă mișcarea antivaccin, care a contribuit masiv la creșterea numărului de focare de infecție. Din ce în ce mai multă lume este convinsă să nu se vaccineze sau să nu-și imunizeze copiii, fapt ce conduce la mult mai multe infecții.

„Restabilirea transmiterii rujeolei este îngrijorătoare”, spune Günter Pfaff, preşedintele Comisiei regionale pentru verificarea eliminării rujeolei şi rubeolei. Acesta susține că dacă imunizarea nu va avea loc în toate comunitățile, „atât copii, cât și adulții vor suferi în mod inutil, iar unii vor muri în mod tragic”.

Europa are mai multe cazuri de rujeolă decât anul trecut

În fapt, rujeola este o infecție virală foarte de contagioasă, iar răspândirea acesteia se face extrem de ușor. Se poate transmite chiar și prin tușit sau strănut, iar vestea și mai proastă e că virusul poate trăi până la două ore în spațiul pe care o persoană infectat l-a contaminată. Astfel, o persoană care are rujeolă are șanse să infecteze 90% dintre persoanele din jurul său, spune Centers for Disease Control and Prevention. Bineînțeles, asta dacă respectivii nu sunt vaccinați.

De altfel, problema este una gravă în Europa. În prima jumătate a anului 2019, în 48 dintre statele europene au existat peste 90.000 de cazuri de rujeolă și 37 de morți din această cauză, potrivit unor date oferite de World Health Organization (WHO). Numărul de cazuri în doar șase luni din 2019 deja au depășit suma totală din tot anul 2018, când au fost 84,462 de cazuri raportate.