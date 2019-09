De frica roboților, angajații Dacia Mioveni au făcut grevă spontană

Roboții vor elimina o mare parte dintre locurile de muncă existente pe parcursul următorilor ani, iar joburile din producție sunt primele vizate. Din acest motiv, greva muncitorilor de la Dacia Mioveni nu este neapărat o surpriză majoră.

Robotizarea centrelor de producție este o evoluție naturală și previzibilă. Din păcate, asta înseamnă că foarte mulți muncitori care efectuează acele joburi vor rămâne șomeri. În teorie, există posibilitatea reprofilării și urmarea unor cursuri pentru învățarea de noi meserii. Mulți dintre muncitorii din acele fabrici au însă o vârstă apropiată de pensionare și nu mai au dispoziția necesară pentru trasformări radicale în carieră.

Pornind de la acest set de circumstanțe, angajații de la uzina Dacia Mioveni, marți dimineață, au intrat în grevă spontană. Frica lor majoră, conform reprezentanților angajaților constă în faptul că vor fi înlocuiți de către roboți.

La ora 10:00 dimineaţa, marţi, angajaţii din sectorul montaj-caroserie de la fabrica deţinută de Renault au oprit munca. Motivul este acela că oamenii sunt speriaţi că vor rămâne fără loc de muncă. Conform unor surse citate de Universul Argeșean, frica lor este departe de a fi una ipotetică. Aproximativ 200 de persoane ar urma să rămână fără loc de muncă din cauza faptului că vor fi înlocuiți de roboți industriali pe linia de asamblare a autoturismelor.

Pe de o parte, oficialii fabricii au afirmat că schimbarea respectivă nu se va întâmpla, cel puțin nu foarte curând. Între timp, angajații și-au reluat munca, dar sunt în continuare stresați de frica roboților.

Ca referință, Dacia Mioveni se află într-un proces amplus de retehnologizare. Cu aproximativ 14.000 de angajați pe statele de plată, fiecare schimbare mai mică sau mai mare poate lăsa un număr mare de oameni fără locul de muncă.

Grupul Renault are în desfăşurare investiţii de 100 de milioane de euro la Mioveni, demarate în acest an. 25 de milioane de euro reprezintă un ajutor de stat. În viitor, producția ar urma să crească până la cifra de 400.000 de mașini pe an, iar acest lucru se pare că nu este posibil fără ajutorul roboților.