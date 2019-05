Înțelesul secret al acestei replici din „Avengers: Endgame” te va emoționa

„Avengers: Endgame” s-a lansat de curând și s-a lăsat cu multe lacrimi în sălile de cinema de pretutindeni. O replică anume a furat inimile tuturor, însă ea ascunde mai multe decât ai crede.

Dacă ai văzut filmul, probabil știi că fiica lui Tony (Iron Man) și Pepper, Morgan, i-a spus tatălui ei cu puțin timp înainte ca acesta să se îmbarce în cea mai ambițioasă misiune de salvare a universului de până acum, că îl „iubește de 3000”. Replica ei – „I love you 3000” a luat cu asalt internetul drept cea mai nouă și simpatică modalitate de a-i spune cuiva cât de mult îl iubești.

Replica pare destul de inocentă, nu? Nu pare să ascundă mai mult decât iubirea sinceră a unei fiice pentru tatăl ei, de acord? Doar că există un înțeles secret în spatele ei – voit sau nu – pe care cu toții l-am ratat. Utilizatorul de Twitter AshBoio a descoperit că 3.000 este durata totală în minute a filmelor Marvel lansate până acum, de la primul film Iron Man din 2008 și până la legendarul Endgame.

Look at the total run time for all the MCU movies. “I love you 3000”. Can’t cope… #AvengersEndgame pic.twitter.com/A6nj6bGaNd — Ash (@AshBoio) May 2, 2019

Într-un fel, „I love you 3000” este o declarație de iubire față de întregul Univers Cinematic Marvel, pentru toate filmele sale grozave (cum ar fi „Guardians of the Galaxy”) și cele nu foarte strălucite (cum ar fi „Thor: The Dark World”).

Pe lângă asta, filmul mai ascunde un detaliu care poate fi apreciat de fani. Când Tony încă se află în spațiu și îi trimite un mesaj lui Pepper, îi spune că a fost în spațiu de „21 – ba nu, 22 – de zile”. Și câte filme Marvel au fost până acum? Ai ghicit, exact 22.

Poate că sunt simple coincidențe, dar dacă luăm în considerare cât de bine-gândit a fost sfârșitul epic al fazei trei din Universul Cinematic Marvel, nu ar fi o exagerare să credem că aceste numere au fost puse intenționat în film.