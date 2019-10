Prin ce stări treci când asculți anumite melodii care îți plac

Fiecare dintre noi a experimentat măcar o dată acel fior pe șira spinării sau pielea de găină la auzul unei melodii. Care este explicația?

O echipă de oameni de știință condusă de Amani El-Alayli (Eastern Washington University) a realizat un studiu pentru a afla de ce muzica ne provoacă fiori. Astfel, au aflat că este vorba despre o reacție numită „orgasmul pielii”.

Oamenii de ştiinţă de la Eastern Washington University au plecat de la presupunerea că, dacă o persoană poate acordă foarte multă atenţie unei melodii, atunci ea s-ar putea lăsa mai ușor impresionată (și înfiorată). Mai mult decât atât, specialiştii au intuit, în mod previzibil, că șansele ca cineva să simtă fiori se află în strânsă legătură cu personalitatea respectivei persoane.

Pentru a testa această teorie, specialiștii le-au cerut participanților la studiu să asculte piese precum Concertul nr. 1 pentru pian a lui Chopin, „Making Love Out of Nothing At All” a celor de la Air Supply sau „Oogway Ascends” a lui Hans Zimmer. Astfel, specialiștii au reușit să măsoare rezistenţa electrică a schimbărilor produse la nivelul pielii, în timp ce ascultau piesele enumerate mai sus.

Important de precizat ar mai fi faptul că fiecare dintre compozițiile pe care le-au ascultat participanții conțineau cel puţin un moment palpitant, recunoscut la nivel unanim. În timp ce participanţii ascultau piesele, specialiştii le-au cerut să apese un buton de fiecare dată când simţeau fiori.

Ulterior, specialiștii au comparat rezultatele obținute în urma experimentului muzical cu cele ale unor teste de personalitate realizate de participanți. Iar rezultatele au arătat că indivizii care simt mai des fiori în timp ce ascultă anumite melodii sunt mult mai deschişi la experienţe noi. Aceste persoane au o imaginaţie foarte bogată, apreciază frumuseţea şi natura şi încearcă, pe cât posibil, să se implice în activităţi inedite, potrivit experților.