Premieră românească: studioul care furnizează conținut pentru Netflix

Pe platforma de streaming există doar câteva producții românești. Acum Netflix va avea și primele desene animate create în România.

Pentru prima dată, o serie de animații produse în România va ajunge pe cea mai mare platformă de streaming, la cele peste 100 de milioane de utilizatori abonați. Desenele animate vor fi disponibile în peste 190 de țări din lume și vor fi traduse în majoritatea limbilor de circulație internațională.

Animațiiile care vor ajunge pe Netflix sunt produse de TraLaLa Studio, care are deja un canal de YouTube extrem de popular, la nivel internațional. Este vorba despre canalul cu numele LooLoo Kids, cu aproape 20 de milioane de abonați. Este singurul canal românesc care a primit butonul Diamond de la YouTube, distincție primită de canalele care depășesc zece milioane de abonați.

Astfel, animațiile de pe YouTube vor ajunge acum și pe Netflix. Popularitatea canalului de YouTube a adus pentru TraLaLa Studio un contract de doi ani și jumătate încheiat cu platforma de streaming. Animațiile 3D vor fi disponibile pentru toți abonații. Inițial, numai în română, engleză, spaniolă, portugheză și rusă.

Animațiile românești ajung pe Netflix

Primul sezon LooLoo Kids are 52 de animații extrem de populare. Câteva dintre ele sunt Johny, Johny, Yes Papa, Wheels on the Bus, Twinkle, Twinkle sau Baby Shark și sunt foarte apreciate de copii.

https://www.youtube.com/watch?v=F4tHL8reNCs

Animațiile care vor ajunge pe Netflix sunt și educative, și distractive pentru cei mici. Astfel, copii sunt încurajați să cânte și să danseze, dar și să numere sau să învețe literele alfabetului.

LooLoo Kids a depășit 30 de miliarde de minute urmărite și opt milioane de vizualizări pe YouTube, potrivit lui Valentin Pintilescu, TraLaLa Development Director.

„Contractul cu Netflix este o confirmare suplimentară a conceptului nostru de interactivitate în conținutul video dedicat copiilor. În producțiile noastre, în care am pus accentul pe nevoile educaționale ale copiilor, copiii sunt implicați activ și sunt participanți, nu doar simpli spectatori ai materialului video”, menționează acesta.