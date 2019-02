Piața neagră a conturilor de Instagram de care n-aveai habar

Instagram a ajuns în 2018 la peste un miliard de utilizatori, iar o parte din ei par să nu respecte chiar toate condițiile impuse de rețeaua socială, cu scopul de a face niște bani în plus.

Deși termenii și condițiile de utilizare ale Instagram interzic cu desăvârșire utilizatorilor săi să vândă, cumpere sau să transfere vreun element al conturilor lor (inclusiv numele de utilizator), ofertele sunt la tot pasul. Din ce în ce mai multe conturi sunt puse la vânzare, iar unul singur poate fi vândut pentru mii de dolari, în funcție de numărul de urmăritori și like-uri per post pe care îl au.

Astfel, un public larg poate fi tradus în venituri pentru cel care cumpără respectivul cont. El poate face bani prin postarea de conținut sponsorizat, vânzarea de shoutout-uri, adică menționarea altor conturi, firme, sau orice altceva în story-urile lor sau prin vânzarea directă de produse. Cumpărarea unui cont care are deja mii de adepți îl scutește așadar pe cumpărător de procesul lent de construire a unui public și poate posta direct pentru ochii unui număr mare de oameni.

Conturile se pot vinde oriunde: pe pagini și grupuri de Facebook, mesaje private sau story-uri pe Instagram și chiar și pe thread-uri de pe Reddit. Mai ușor, unele anunță direct în descriere că sunt de vânzare. Există chiar și site-uri special construite pentru vânzarea și cumpărarea acestora, un fel de OLX pentru conturi de Instagram, unde poți vedea câți followeri are contul, dar și câte like-uri primește de obicei la o postare. Username-urile sunt doar parțial vizibile, ca să nu sari peste plata taxelor de pe site prin contactarea directă a vânzătorului.

Din cauza termenilor și condițiilor Instagram, cei care cumpără și vând conturile trebuie să opereze în secret. Acest lucru a permis apariția, bineînțeles, a scammerilor. Ca orice piață underground, s-au implementat sisteme menite să protejeze atât vânzătorii, cât și cumpărătorii.

Au apărut astfel intermediari, care își iau un procent din sumă pentru a modera vânzarea. Ei primesc de la cumpărător banii, iar de la vânzător informațiile necesare (username-ul, parola, adresa de mail etc.). Când le are pe ambele, intermediarul dă banii vânzătorului și informațiile legate de cont cumpărătorului. Astfel, tranzacția are un strat suplimentar de securitate.

Deși încalcă termenii rețelei sociale, oamenii nu par să fie conștienți de riscul de a li se închide conturile pe care le-au cumpărat și de a fi cheltuit, astfel, degeaba banii.