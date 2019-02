Oscar 2019: cea mai bună actriță. Numele sonore au lipsit de la Oscar

Gala premiilor Oscar s-a încheiat și avem și o cea mai bună actriță a anului. Lista n-a fost dominată de nume sonore, ba din contră, ceea ce face câștigătoarea să iasă și mai mult în evidență.

Oscar 2019 a fost dominat de scandaluri și controverse, dar și de surprize destul de mari. Problemele au apărut încă de la nominalizările pentru Oscar. Black Panther, în esență un film cu supereroi făcut de Disney pentru bani, a ajuns la categoria cel mai bun film. În cam același timp a fost scandalul despre două categorii de la Oscar. Academia a ales să acorde două premii – montajul și cinematografie – în timpul reclamelor. Din fericire, a revenit la timp asupra deciziei.

În ceea ce privește cea mai bună actriță nominalizată la Oscar, lista a arătat așa: Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star is Born), Olivia Colman (The Favourite), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) și Yalitza Aparicio (Roma).

Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal: Olivia Colman pentru rolul din filmul The Favourite.

Dincolo de acest premiu, gala din acest an a venit cu o surpriză destul de mare pentru industria conservatoare de la Hollywood. Netflix, cea mai mare platformă de streaming video, a dat lovitura și a avut două filme care au primit nominalizări la Oscar.

Roma, filmul lui Alfonso Cuaron, a condus cu zece nominalizări, iar The Ballad of Buster Scrugs a primit o nominalizare pentru cel mai bun scenariu adaptat și cele mai bune costume. Ambele au debutat pe Netflix înainte de Oscar și asta ne arată că regulile se schimbă și în această industrie. Cinematograful nu mai e singurul loc în care oamenii să vadă filme bune înainte să aibă acces la ele în alte medii.

Roma a fost, totodată, și unul dintre filmele despre care nu poți spune decât că-ți place sau nu, nu există nuanțe intermediare. Dacă vrei o opinie pe subiect, a avut Cristian Tudor Popescu una înainte de gala premiilor Oscar. „Este un film despre nimic. E o melodramă – o acţiune , un scenariu care este gândit de realizator în sensul de a-mi stoarce mie lacrimi, emoţie, de a-mi crea nişte momente. Dar e un storcător de emoţie Roma – toate elementele sunt puse acolo, care ţin de imagine, de jocul actorilor, replici – sunt puse, gândite ca să-mi stoarcă mie lacrimi”, a spus CTP.