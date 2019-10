Nobel pentru Medicină: cercetarea care ar putea trata cancerul

Trei oameni de știință au primit premiul Nobel pentru Medicină. Cei trei au studiat modul în care celulele se adaptează oxigenului disponibil în mediul acestora.

Cei trei câștigători ai premiului Nobel pentru Medicină sunt: William G. Kaelin Jr, Peter J. Ratcliffe și Gregg L. Semenza. Lucrarea celor trei prevede studierea mecanismului prin care celulele se adaptează schimbărilor din nivelurile de oxigen disponibil.

Aplicarea practică ar putea fi în domeniul eradicării sau tratării unor boli ca anemie, cancer și nu numai.

