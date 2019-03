În luna februarie, Netflix a lansat serialul „The Umbrella Academy” și, de atunci a adunat destul de mulți fani – și pe bună dreptate.

Serialul în sine amintește de niște „X-Men disfuncționali”, după cum a subliniat actorul Robert Sheehan, unul din actorii din serial. Doar că, spre deosebire de academia celor de la X-Men, care era un fel de sanctuar pentru supereroi, The Umbrella Academy este opusul, pentru că supereroii nu au ales că fie parte din ea. „[Supereroii] au fost cumpărați de când erau copii, crescuți într-o manieră lipsită de grijă și apoi au fost transformați în luptători împotriva crimelor de renume mondial la o vârstă foarte mică, când nu aveau sofisticarea mintală de a se descurca cu crimele, justiția și faima”, a zis Sheehan.

Serialul se bazează pe cărțile de benzi desenate realizate de Gabriel Ma și Gerard Way, vocalistul de la fosta trupă rock My Chemical Romance. Povestea în sine se centrează pe un grup de frați și surori vitregi, care au fost adoptați imediat după ce s-au născut de un miliardar excentric.

Serialul ar opt episoade cu durate cuprinse între 40 și 60 de minute. Dacă nu te-ai apucat încă de serial, atunci mai jos ai o listă cu toate motivele pentru care ar trebui să o faci.

Povestea este foarte bună

La începutul serialului, afli că în 1989, 43 de copii sunt născuți în aceeași zi, deși mamele lor nici măcar nu fuseseră însărcinate până în acel punct. Miliardarul Reginald Hargreeves adoptă (sau, mai bine zis, cumpără) șapte din acești copii și pune bazele la The Umbrella Academy. Cei șapte copii sunt Luther (Numărul Unu), Diego (Numărul Doi), Allison (Numărul Trei), Klaus (Numărul Patru), Băiatul (Numărul Cinci), Ben (Numărul Șase) și Vanya (Numărul Șapte). Pe tot parcursul copilăriei, aceștia sunt antrenați pentru a fi supereroi de renume mondial.

După ani și ani, grupul se destramă însă. Abia când Hargreeves moare, copiii săi adoptați – care acum au 30 de ani – se reunesc. Cinci dintre ei apar la înmormântare, întrucât unul din ei a murit între timp, iar altul a dispărut. Reuniunea este întreruptă atunci când cel dispărut, Numărul Cinci, reapare în peisaj la 15 ani după ce a dispărut. El vine din viitor și îi avertizează pe frații și surorile lui că în șapte zile vine Apocalipsa.

Actorii sunt super-talentați

Serialul reunește actori foarte variați și foarte talentați. În rolul Vanyei este Ellen Page – care în 2008, pe vremea când avea 21 de ani, a fost nominalizată pentru cea mai bună actriță pentru rolul ei din filmul „Juno”. Mai apoi, în rolul asasinei Cha-Cha este actrița Mary J. Blige, care în anii 1990 făcea furori cu cariera ei de cântăreață. De asemenea, actorul Tom Hopper din „Game of Thrones” îl aduce la viață pe Luther, pe când actorul David Castañeda din filmul „Sicario” îl joacă pe Diego.

Vei găsi și actori de care poate nu ai auzit, cum ar fi Aidan Gallagher (interpretul Numărului Cinci), care are 15 ani. Gallagher joacă atât de bine încât e foarte ușor ca personajul lui să devină preferatul tău.

Coloana sonoră este foarte bine aleasă

Oricine a ales melodiile pentru coloana sonoră, merită să primească o mărire salarială. Toate cântecele sunt alese extrem de bine – ai bătăi intense pe melodii up-beat și amuzante, cum ar fi „Istanbul (Not Constantinople)” de la They Might Be Giants, și scene cu personaje care nu ar trebui să fie împreună și totuși sunt pe melodii de genul „Happy Together” de la Gerard Way și Ray Toro.

Chiar dacă decizi să nu te uiți la serial, merită să acorzi o șansă soundtrack-ului. Îl poți asculta gratis, atât pe YouTube, cât și pe Spotify. Desigur, e altceva când ai și contextul melodiilor, dar asta nu înseamnă că melodiile sunt mai puțin grozave.

Ritmul în care curg evenimentele este perfect

Timpul este extrem de important în serial (din mai multe puncte de vedere, după cum vei vedea dacă te vei uita la serial). Când ai atât de multe personaje – șapte supereroi, mama lor care nu adoptivă care nu îmbătrânește niciodată, valetul lor maimuță și doi asasini – lucrurile pot scăpa rapid de sub control dacă producătorii nu știu să-și aleagă ritmul potrivit. Din fericire, oamenii din spatele serialului știu când să grăbească acțiunea și când să încetinească.

Mai apoi, mai sunt și călătoriile în timp, care joacă un rol important în serial. Ele sunt inserate în momente din prezent și sunt cât se poate de fascinante, pentru că joacă un rol important în deznodământul poveștii și în felul în care personajele soluționează problemele.