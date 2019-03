„Russian Doll”, serialul Netflix care te va ține treaz toată noaptea

Netflix a lansat în februarie un nou serial original, anume „Russian Doll”. Acesta este perfect dacă ai vreo trei-patru ore de pierdut la noapte sau în weekend.

Serialul are un singur sezon de opt episoade, a căror durată variază între 20 și 30 de minute – cu alte cuvinte, îl vei termina destul de repede odată ce te vei apuca de el. Serialul a fost produs de Amy Poehler și Leslye Headland, iar în rolul principal, al Nadiei Vulvokov, este actrița Natasha Lyonne, pe care probabil ai mai văzut-o în filmele din seria „American Pie” și serialul „Orange is the New Black„.

Serialul începe simplu: Nadia se află într-o baie, la petrecerea aniversării ei de 36 de ani. Mai multe bătăi nerăbdătoare în ușă o fac să iasă din baie, pe tonurile vesele ale melodiei „Gotta Get Up” a lui Harry Nilsson. Urmează o noapte de băutură, droguri și sex, Nadia este lovită de un taxi și moare – doar pentru a se trezi iarăși în baie, la petrecere, cu cineva care bate la ușă și melodia „Gotta Get Up” pe fundal. Ea retrăiește noaptea petrecerii aniversării sale, doar că la final moare din nou. Inexplicabil, Nadia se trezește din nou la petrecere, apoi iar moare, apoi iar se trezește, și tot așa.

Fiecare episod pare să stârnească mai multe întrebări decât să răspundă la întrebări – iar asta poate fi frustrant atât pentru personajele din poveste, cât și pentru privitor. Partea bună este că, încet-încet, acele întrebări își găsesc și răspunsuri. Asemenea unei păpuși matryoshka, fiecare nouă trezire de la moarte dezvăluie noi straturi ale poveștii. Iar finalul sezonului este cât se poate de satisfăcător.

La final, vei rămâne cu suficient de multe răspunsuri încât să fii mulțumit, cât și câteva întrebări care îți vor ține interesul ridicat pentru următorul sezon, a cărui dată de lansare încă nu este cunoscută.