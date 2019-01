Netflix are planuri mari pentru 2019: Cât va investi în conținut original

Netflix este cel mai popular serviciu de streaming de pe mapamond, dar concurența se va înteți în 2019, iar riscul de migrare al clienților este mai mare ca niciodată. Din acest motiv, oficialii platformei fac investiții semnificative în conținut original.

Dacă ești abonat la Netflix, probabil că te încântă o parte dintre producțiile originale al gigantului american. Au apus de mult vremurile în care singurele producții in-house erau House of Cards sau Orange is the New Black. Acum, există câteva zeci de seriale cu sezoane multiple, la care se adaugă reality show-uri și lung metraje cu distribuții de invidiat și regizori renumiți în spate.

Pentru a-și menține relevanța în piață, în 2018, Netflix a investit aproximativ 12 miliarde de dolari în seriale, filme, documentare și nu numai. În 2019, valoarea respectivă ar putea ajunge până la 15 miliarde.

În raportul financiar pe trimestru patru al anului trecut, Netflix a confirmat că a cheltuit 12,04 miliarde de dolari pe producții originale. Aceea este o creștere de 35% comparativ cu cele 8,9 miliarde investite în 2017 pe același timp de divertisment.

Conform analiștilor de pe Wall Street, creșterea investițiilor va fi una pic mai mică în 2019, de doar 25%. În același timp însă, ar trebui să atingă pragul extrem de generos de 15 miliarde de dolari. Oficialii din spate serviciului de streaming au confirmat pentru investitori că vor continua ritmul accelerat de cheltuire a banilor.

Pe întregul an 2018, Netflix se așteaptă să posteze un profit negativ de 3 miliarde de dolari, similar cu valoarea pe 2017. Cifra se datorează în mod exclusiv cheltuielilor pe conținut original, deoarece numărul abonaților continuă să crească, iar prețul la abonament a crescut de curând. Datoria pe termen lung a companiei se situează în continuare în jurul cifrei de 10,4 miliarde de dolari.

Conform pronosticurilor, Netflix ar trebui să atingă apogeul investițiilor în 2020, cu atingerea unui prag de 18 miliarde de dolari. După acea, situația ar trebui să se mai pondereze datorită stabilizării pieței serviciilor de streaming. Până în 2020, vom știi exact cât de profitabile sunt platformele create de Disney și Apple, concurenții viitori ai Netflix.