Netflix respectă tradiția și mai anulează un serial după două sezoane

Netflix și-a făcut un obicei în a anula seriale după două sezoane, iar explicația se reduce la cifre. Acesta este cea mai recentă producție anulată.

Drama SF The OA a fost anulată după două sezoane. Serialul a fost creat de Brit Marling și Zal Batmanglij și a apărut pe platformă în 2016, iar al doilea sezon a fost lansat în martie 2019.

Premisa primului sezon suna cam așa: la șapte ani după ce a dispărut de acasă, o tânără se întoarce cu abilități misterioase și recrutează cinci străini pentru o misiune secretă. Prairie Johnson (Brit Marling) este o femeie ce fusese oarbă înainte să dispară, apoi se întoarce cu o vedere perfectă, dar cu răni pe spate. Serialul este plin de momente misterioase și de situații neașteptate, dar, în același timp, este puțin cam ciudat și acțiunea se desfășoară lent.

Ce alte seriale a mai anulat Netflix

Brit Marling a scris pe Instagram că „nu vom putea să terminăm povestea, dar vă promit că vom crea altele noi”. În acealași timp, ea le-a mulțumit celor de la Netflix că au lăsat-o să creeze acest serial. La rândul lor, reprezentanții platformei de streaming le-au mulțumit creatorilor și au spus că „așteptăm să mai lucrăm cu ei la alte proiecte în viitor, în această dimensiune, dar poate și în altele”.

Acest anunț vine la scurt timp după ce Netflix a anulat și „Tuca & Bertie”, „Designated Survivor” și „She’s Gotta Have It”.

Așadar, Netlix păstrează tradiția și anulează serialele după două, cel mult, trei sezoane. The OA a avut doar două sezoane, She’s Gotta Have It la fel, iar Designated Survivor a ținut trei sezoane, în timp ce Tuca & Bertie a avut unul singur.

De ce face compania americană asta? Strategia Netflix, pe scurt, e că încearcă să obțină maximum de beneficii la cel mai mic cost total. Primele două sezoane sunt cele care aduc abonați, iar celelalte nu prea mai creează aceeași tracțiune. Astfel, preferă să-l anuleze pentru ca apoi să lanseze alte producții. Sigur, există și excepții precum Stranger Things, Black Mirror și așa mai departe.