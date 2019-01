MSI a anunțat laptopurile de gaming la care să visezi anul acesta

CES 2019 are o mulțime de tehnologii de prezentat, iar una dintre ele tocmai a venit. MSI a anunțat un laptop de gaming subțire dotat cu cea mai puternică placă video. Și acesta nu-i singurul anunț.

Poate te-ai obișnuit ca laptopurile de gaming să fie grele, groase, oarecum la fel toate. Ei bine, din 2019, se pare că va conta și mai mult designul. Unul dintre primele produse din zona asta a fost anunțat la CES 2019 și e vorba de modelul MSI GS75 Stealth. Alături de acesta a fost anunțat și MSI GS65 Stealth. Iar acestea sunt în zona „gaming ultraportabil”.

MSI GS75 Stealth are un procesor Intel Core i7 de-a opta generație, un ecran Full HD de 17,3 inci cu rată de refresh 144 Hz și o tastatură cu lumini, ca să nu uiți c-ai în față un laptop de gaming. Are și un sistem audio Dynaudio ESS SABRE HiFi audio DAC, iar greutatea e de 2,25 kilograme. Am păstrat pentru sfârșit ce-i mai bun: o placă video Nvidia RTX 2080 cu 8 GB de memorie RAM GDRR6 (Max-Q Design).

Producătorul susține că este primul cel mai subțire și mai ușor laptop de gaming cu noua placă grafică de la Nvidia. Cel puțin la acest capitol a bifat la timp.

De cealaltă parte, că l-am menționat și pe el, este MSI GS65 Stealth cu ecran mai mic – 15,6 inci Full HD 144 Hz și aceeași placă video GeForce 2080 8 GB. Diferența e că are sub două kilograme. Celelalte specificații vor fi dependente de ce configurație alegi. Și, da, asta nu-i tot, că MSI a anunțat și un „monstru” pentru cei cu adevărați de gaming.

Seria Titan de la MSI – cea mai performantă placă video și procesorul i9

Cele două modele MSI de mai sus sunt ușor de pus în ghiozdan și luat cu tine. Dar să zicem că nu te interesează neapărat să ai un laptop de gaming ușor. Ei bine, alegerea poate fi un model din seria Titan. Sunt modelele GT75 Titan și GT63 Titan.

MSI GT75 Titan e un fel de perla coroanei cu Intel Core i9 a opta generație și Nvidia GeForce RTX 2080 8 GB și un ecran de 17,3 inci Full HD 144 Hz sau cu un ecran de 17,3 inci 4K 100% Adobe RGB. Are sunet asigurat prin Dynaudio ESS SABRE HiFi audio DAC. Cântărește 4,56 kilograme și probabil ai nevoie de un ghiozdan nou ca să-l iei cu tine.

MSI GT63 Titan e un laptop de gaming cu Intel Core i7, RTX 2080 8 GB și ecran de 15,6 inci Full HD 144 Hz sau cu ecran de 15,6 inci 4K. Diferența e mai mare la greutate: 2,94 kilograme.

Patru modele pentru „buget” și pentru un design care iese în evidență

Pentru cei interesați de un design care iese în evidență, MSI are și Raider: GE75 Raider și GE63 Raider RGB. Cel din urmă se remarcă printr-un sistem RGB de iluminare pe carcasă ceva mai complex decât primul. Altfel, ca hardware, sunt similare: Intel Core i7, RTX 2080 8 GB și 2,6 kilograme. Mai e o diferență la ecran: MSI GE75 Raider are unul de 17,3 inci Full HD 144 Hz, iar GE63 Raider RGB are unul de 15,6 inci Full HD 144 Hz.

Și încă n-am terminat, pentru că mai sunt două modele anunțate, iar acestea sunt pentru cei care nu au un buget prea mare, dar vor performanță. Astfel, sunt modelele MSI GL73 și GL63.

MSI GL73 folosește un Intel Core i7, Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB, anunțată la CES 2019, ecran de 17,3 inci Full HD 120 Hz, difuzoare imense și o greutate de 2,9 kilograme. Cel de-al doilea are i7, RTX 2060 6 GB și un ecran de 15,6 inci Full HD 120 Hz și are o greutate de 2,3 kilograme.

Toate laptopurile din acest articol se remarcă printr-un design ceva mai așezat, margini mai mici ale ecranelor, performanță grafică mai ridicată și sunet de calitate. Le așteptăm la review ca să vedem cât de bune sunt și de ce ar trebui să le cumperi.