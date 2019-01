Microsoft ți-a pus consola pe butuci: Ce s-a întâmplat ieri cu Xbox One

Utilizatorii de Xbox One s-au confruntat ieri cu un ecran negru la pornirea consolei care nu le-a permis să-și utilizeze gadgetul. Între timp, situația s-a remediat, dar posesorii de Xbox nu au fost mulțumiți.

Problema foarte gravă pe care au întâmpinat-o utilizatorii de Xbox One a avut legătură cu accesibilitatea componentelor online ale sistemului de operare. O actualizare mai mult sau mai puțin minoră la Xbox Live a pus consola pe butuci la nivelul în care aceasta a refuzat să mai pornească.

Spre deosebire de PlayStation 4, un Xbox One este semnificativ mai mult ancorat în conectivitatea online. Încă de la lansarea consolei, cei de la Microsoft au fost aspru criticați din pricina acestui aspect și nu s-a remediat între timp. Dacă te orientezi către gigantul din Redmond pentru un instrument de gaming, ai nevoie de o conexiune aproape permanentă la internet.

Problema cu acest mecanism este că un update defectuos al Xbox Live ajunge instant la milioane de utilizatori, iar un detaliu micuț de fond poate transforma jucăriile în cărămizi. Asta s-a întâmplat ieri cu un număr foarte mare de console și nu a ajutat nici faptul că oficialii companiei americane au recunoscut problema. Dacă aveai noroc și reușeai să treci de pagina de autentificare, nu ai fi reușit să-ți actualizezi jocurile instalate sau să accesezi anumite secțiuni ale meniului consolei.

Brad Rossetti de la Microsoft a confirmat că o ”schimbare de serviciu” a fost responsabilă. Update-ul respectiv a fost anulat și, într-un final, consoelele au trecut de fatidicul ecran negru. Va fi interesant de văzut dacă americanii vor învăța ceva din această experiență nefastă și se vor gândi de două ori înainte să lanseze o consolă care să faciliteze accesare jocurilor exclusiv din cloud. În mod real, nu știe nimeni ce s-a întâmplat exact și, cel mai probabil, nu vom afla niciodată.

The issues surrounding Xbox One console startup, sign-in, title update errors, and our status page have now been resolved. Thank you for sticking with us while our teams addressed these issues and we appreciate the reports. As always, we’re here and we’re listening.

— Xbox Support (@XboxSupport) January 30, 2019