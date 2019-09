Mașinile pe care să nu le cumperi în România, că taxele îți distrug bugetul

Nu doar Gabriela Firea a pus gând rău autoturismelor foarte poluante. Acum, și ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, are ceva de împărțit cu mașinile, însă doar cu unele dintre ele. Ministrul spune că va găsi o metodă prin care-i va taxa pe șoferii poluatori, dar nu chiar atât de rău cât să-i sărăcească.

Când Gabriela Firea a anuțat că de la 1 ianuarie 2020 va intra în vigoare vinieta pentru poluare, mulți din afara Capitalei au exclamat de bucurie: „Hei, ce bine că nu stau în București”. Dar stați liniștiți, pentru că nici ceilalți români n-au scăpare.

Deocamdată nu este nimic sigur, pentru că nici guvernanții nu știu ce ar trebui să facă pentru a diminua nivelul de poluare. Ne bate Comisia Europeană pe umăr să grăbim pasul, iar noi nimic. Mai degrabă le golim țările de mașini vechi și le aducem aici, pentru că-s ieftine și pentru că dă bine să te lauzi la alții că ai mașină adusă din străinătate.

Prin urmare, principala țintă și a Ministerului Mediului o reprezintă tot mașinile non-Euro, Euro 1, 2 și 3.

Îți mai amintești de acea taxă auto? Sigur o mai știi, dacă ai sau ai avut o mașină. Mulți nu mai au de mult timp mașina pentru care au plătit taxa, dar banii pe taxă i-au primit abia anul acesta. În condițiile în care taxa auto a fost eliminată de la 1 ianuarie 2018, pe motiv că nu a fost constituțională.

Dar Ministerul Mediului va introduce o nouă taxă, una de poluare, pentru că „așa ne cere Uniunea Europeană”. Dar ministrul se contrazice. Spune că acest „bir” nu va fi numit taxă, dar ceva tot va trebui să dai, pentru că se merge pe deviza „poluatorul plătește”. Trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019, dar nici până acum nu s-a găsit o formulă de calcul viabilă.

„Dorim ca acea contribuţie sub deviza «poluatorul plătește» să nu aibă o amprentă financiară importantă asupra noastră. Nu avem o variantă finală, pentru că avem un cumul de calcul care nu este gata. Când începem să lucrăm în sistemul matematic, apar şi alte variante şi constaţi că trebuie să reiei calculele de la capăt. Noi am crezut că putem finaliza o variantă până la finalul anului, dar nu am putut. Nu vă mai pot promite un orizont de timp, legat de acest subiect, vă spun sincer. O să mai dureze.”