Magicul Las Vegas – fotografiat cu Samsung Galaxy Note9

Te-ai uitat vreodată la un telefon și ți-ai spus: „Cum au putut să-l facă atât de perfect?”

Mie mi s-a întâmplat, iar când vine vorba de un smartphone high-end am momente în care mă minunez de evoluția incredibilă pe care tehnologia a avut-o în ultimii 10 ani. Doar gândește-te că într-un dispozitiv cam cât o carte de buzunar poți să ai toată muzica lumii, cel mai complex ecosistem de divertisment, un ecran excelent, difuzoare care să umple o cameră întreagă cu sunet, dar și un aparat foto-video deosebit de capabil.

În ianuarie, am ajuns în Las Vegas. E un oraș splendid, poate nu pe gustul tuturor, dar care are o magie a sa, cam cum și un smartphone modern are farmecul său.

Las Vegas e un loc unde limitele sunt cât se poate de flexibile. Pe-un bulevard pe care îl parcurgi în cam 40 de minute poți descoperi bucăți din New York, fragmente din Paris, dar și spiritul american așa cum e prezentat el de industria divertismentului. În timp ce pentru sarcinile de serviciu m-am deplasat cu cameră foto, obiective, microfon, laptop, dar și un trepied – ce să mai, un ghiozdan plin – pe bulevardul din Las Vegas și în zona Fremont am preferat doar un telefon.

Am ales un Samsung Galaxy Note9, pentru că are, înainte de toate, un potențial extraordinar pentru fotografie.

După selfie-uri nu mă dau în vânt, ci după ansamblul dual-camera de pe spate, unde sunt doi senzori de câte 12 megapixeli, dar cu obiective diferite. Astfel, am avut la dispoziție, pe un telefon, un obiectiv wide de 26 mm (echivalent în formatul clasic de 35 mm) și un altul zoom de 52 mm. Astfel, am căutat să imortalizez cu telefonul ce văd în jur și să încerc ca, peste ani, să mă uit la câte un cadru și să-mi aduc aminte ce-a fost atunci acolo.

Legat de ce ziceam la început, un telefon e perfect până apare următorul model, așa că, mai degrabă, e perfectibil. Dar cred că am greșit că i-am spus „telefon”.

E, de fapt, un computer ultraportabil care-i mereu acolo, mereu conectat la internet și mereu capabil să țină pasul cu cerințele noastre tot mai mari. În acest sens, mai e o justificare pentru care, pe străzile din Las Vegas, am preferat un Samsung Galaxy Note9: ecranul. Are 6,4 inci (mai mare decât ne-am fi putut imagina în urmă cu 10 ani) și folosește tehnologia S-AMOLED, cu niște culori aproape ireale și tonuri de negru la fel de profunde pe cât poate fi Universul.

Poate că ți se pare exagerat ce-am zis la început și, în viața de zi cu zi, nu ne gândim astfel la telefoanele noastre. Dar avansul acesta accelerat al tehnologiei le-a făcut să fie atât de bune.

Uite un alt exemplu – Samsung Galaxy Note9 adună toate funcționalitățile pe care le-am menționat mai sus, dar este și rezistent la apă și praf. Și dincolo de toate aceste particulărități tehnice, consider că un smartphone trebuie să-ți transmită o stare de încredere.

Să ai încredere că poate îndeplini sarcinile la care îl supui. Să ai încredere că poți surprinde atât un cadru deosebit, cât și să redactezi rapid un text pe el sau să montezi un video. Nu le-am făcut pe toate într-o singură zi, dar știu că le pot face, iar asta contează cu adevărat la fiecare început de zi.

P.S.: fotografiile pe care le vei vedea mai departe, din Las Vegas, le-am sortat pe telefon – într-un număr mult mai mare – le-am importat în programul pe care îl folosesc pentru procesare, s-au sincronizat în cloud și le-am avut imediat disponibile pe orice dispozitiv. E un pic de magie acolo, nu?