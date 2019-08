iPhone și Samsung, în scandalul radiațiilor: de ce s-a panicat lumea că e în pericol

Samsung și Apple sunt în centrul unui scandal despre câte radiații emit telefoanele lor. iPhone 7 a fost scos drept un mare vinovat, dar au urmat Galaxy S9 și chiar modele de la alți producători. Ce înseamnă, de fapt, cantitatea de radiații emisă de un telefon și cum te poate afecta?

Dacă nu s-a schimbat ceva, în raport cu evoluția telefoanelor, acel lucru e frica de radiațiile acestor dispozitive. De la simple dureri de cap până la cancer, teoriștii conspirației nu dorm. De data asta, un test al unei publicații americane a arătat că sunt câteva telefoane, unele încă folosite de mulți utilizatori, care ar înregistra valori mai mari decât cele oficiale.

Cum aici e vorba de Statele Unite ale Americii, concluzia s-a soldat și cu un proces comun înaintat la o curte de justiție din California. Plângerea a venit la două zile după ce publicația Chicago Tribune și-a prezentat concluziile. FCC, comisia nord-americană care se ocupă de telecomunicații, e cea responsabilă de testare. Conform testului terț, FCC n-ar avea reguli prea bune ca să protejeze utilizatorii.

Ce telefoane iPhone și Samsung au picat testul

Dacă valorile înregistrate în acest test vor fi confirmate de o autoritate, atât în SUA, cât și în alte țări, cele două companii riscă amenzi mari pentru depășirea limitelor de expunere la radiații radio.

Testul a pornit de la un iPhone 7. Acesta a depășit limitat impusă de FCC de 1,6 wați per kilogram (1,6 W/kg). Apoi, au fost testate alte 11 dispozitive: două iPhone 7 și câte un iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus. De la Samsung au fost testate: Galaxy S9, Galaxy S8 și Galaxy J3. Au mai fost testate și Moto e5 Play, Moto g6 Play şi Vivo 5 Mini, vândut în SUA sub marca BLU.

Companiile din China nu stau însă deloc bine la capitolul acesta. În urmă cu câteva luni, un test similar a arătat că Xiaomi și OnePlus au telefoane care emit radiații peste limita FCC și aproape de limita 2 W/kg valabilă în majoritatea țărilor.

Testul publicat de Chicago Tribune a fost derulat la RF Exposure Lab, un laborator acreditat FCC pentru astfel de examinări.

Testarea a presupus plasarea telefoanelor la 2, 5, 10 și 15 milimetri de corp – mă rog, un corp „simulat”: un mix de zahăr, apă și sare. Apoi au fost măsurate nivelurile de expunere.

iPhone 7 ar fi înregistrat valori de două până la patru ori mai mari, când a fost pus la 2 mm. Cele trei telefoane Samsung nu au fost atât de „dăunătoare”, dar tot au înregistrat valori mari – un model anume în special. Galaxy S8, de exemplu, ar fi atins 8,22 W/kg, adică de cinci ori mai mult decât standardul actual.

Și ce faci acum, îți arunci telefoanele?

Ca de fiecare dată când vine vorba de un astfel de test, conspirațiile prind excelent la public. Potrivit regulilor FCC, că vorbim de ce se întâmplă în SUA, limita este de 1,6 W/kg și e măsurată de la o distanţă de 5 – 15 mm. Ideea testului la 2 mm a venit din modul în care ne purtăm telefoanele: în buzunar.

În anii ’90, când FCC a construit cadrul de testare, telefoanele erau transportate, mai mereu, în genți, ghiozdane sau suporți prinși de curea sau gât.

Pe de o parte, testul poate fi real și poate arăta o problemă mare: lipsa unui cadru de testare a telefoanelor de la Samsung, Apple, Huawei și nu numai. Apoi, testul poate fi prost făcut și telefoanele să fie, de fapt, în regulă.

FCC susține că va cerceta problema în următoarele luni. Totodată, Comisia a spus că ia în calcul să revizuiască modul în care sunt testate telefoanele pentru radiații pe fondul implementării 5G. Pe 8 august, a declarat însă că nu e cazul ca limita să se schimbe. „Dovezile științifice disponibile până la acest moment arată că nu există efecte adverse asupra corpului uman din cauza expunerii la radiații la sau sub limita actuală”, a declarat Jeffrey Shuren, director FDA pentru Center for Devices and Radiological Health, citat de CNET.

Samsung a spus că dispozitivele sale respectă limitele din SUA. Chiar și în testul din februarie, picat cu grație de chinezi și taiwanezii de la HTC, Samsung s-a descurcat bine. Ceea ce nu se poate spune despre iPhone 7 sau iPhone 8 cu 1,38 W/kg, respectiv 1,32 W/kg. Chiar și așa, sunt sub limită.

În acest test, iPhone 8 Plus și BLU Vivo 5 Mini au trecut „testul buzunarului”. La distanța de 2 mm au înregistrat valori sub limită.