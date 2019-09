iPhone 11 Pro face din noapte zi și nici măcar nu e la „putere” maximă

Ce-i drept, Google a schimbat jocul fotografiei de noapte cu Pixel 3. Dar Apple susține că poate recupera, iar iPhone 11 Pro demonstrează asta. Compania promite însă o tehnologie și mai bună. O va livra ca actualizare mai târziu, după ce telefoanele ajung în magazin.

Atât pe iPhone 11, cât și modelele Pro, Apple n-a crescut rezoluția camerele foto. Toți senzorii sunt de 12 megapixeli cu obiective diferite pentru fiecare. Astfel, există o cameră de 12 MP ultrawide 13 mm f/2.4, una de 12 MP wide 26 mm f/1.8 și una zoom 12 MP 52 mm f/2.

Ca soluție la performanța telefoanelor Google sau Samsung în condiții cu lumină puțină, Apple susține că a implementat un night mode care se activează automat. Acum, primele telefoanele iPhone 11 Pro au ajuns la câțiva oameni din Statele Unite ale Americii. Ce vezi mai jos e un test cu fotografie de noapte: iPhone X vs. iPhone 11 Pro Max.

Apple a spus în conferința de presă că iPhone 11 va primi o actualizare și va beneficia de ceea ce numește deep fusion. Pe scurt, aplică rețeta Google: software bazat pe algoritmi de inteligență artificială care să facă poze mai bune.

Deep fusion presupune că iPhone 11 va trage nouă cadre și le va combina într-o singură imagine. Telefonul trage patru imagini normale, una cu expunere mai lungă și alte patru imagini care să completeze cu informații cadrul respectiv.

Don’t ask me how but I got my hands on the new iPhone 11 tonight! ? Swipe through to see the difference between the 11 and the X in low light. ?#notsponsored #butapplecansponsorme #callmypeople #timapple #iphone11promax #iphoneevent #iphone11 pic.twitter.com/wZHn6ugRQv

— Coco Rocha (@cocorocha) September 12, 2019