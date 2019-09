Continuarea Game of Thrones: cel mai important detaliu, confirmat

Cei de la HBO sunt disperați să continue entuziasmul pentru Game of Thrones. Din acest motiv, au început să lucreze la mai multe continuări inspirate de scrierile lui George R.R. Martin.

Dacă ai fost dezamăgit de modul în care s-a terminat Game of Thrones, te vei bucura să afli că HBO nu a terminat de exploatat universul fantastic din cele șapte regate. Ca urmare, se lucrează deja la vreo cinci continuări a căror acțiune se petrece cu câteva sute sau chiar mii de ani înainte de evenimentele din îndrăgitul serial care s-a încheiat de curând.

Dintre cele cinci, la unul a fost filmat deja episodul pilot, iar la unul a fost anunțată distribuția, deși nu este foarte clar numele pentru niciunul dintre ele. În orice caz, există câteva particularități interesante care au scăpat deja online și au fost confirmate de George R.R. Martin, autorul în vârstă de 70 de ani al întregii francize.

Primul serial al cărui pilot a fost filmat o are pe Naomi Watts în rolul principal și se bazează pe un scenariu de Jane Goldman. În trecut, ea a mai fost responsabilă de The King`s Man și X-Men: Days of Future Past și First Class. Al doilea serial este un precursor pentru GoT construit în jurul dinastiei Targaryen.

George R.R. Martin nu a fost foarte vocal pe marginea producțiilor din universul Game of Thrones, până de curând. Într-o postare recentă pe blogul personal, el a confirmat faptul că, în cel puțin unul dintre viitoare seriale fantastice produse de HBO, vor exista dragoni. ”Pot spune că vor fi dragoni. Toată lumea a spus-o, așa că de ce să nu o spun și eu.” Această particularitate incitantă a fost inclusă într-o postare intitulată ”Aș putea să-ți spun… dar ar trebui după aceea să te omor.”

Una peste alta, Martin este foarte încântat de proiectele iminente ale HBO și și-a dat acordul pentru ele. A spus că a ajuns și pe platourile de filmare din Belfast pentru pilotul cu Naomi Watts și că ceea ce a văzut acolo este spectaculos. Vizavi de scenariul pentru serialul cu Targaryen, a spus că este ”grozav, de prima mână și incitant”.