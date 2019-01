Ford îți arată cum testează scaunele mașinilor, ca să reziste transpirației tale

Ford îți arată cum testează rezistența la umezeală a scaunelor mașinilor sale, pentru ca tu să stai comod la volan sau ca pasager. Nu te-ai întrebat niciodată cum de scaunul mașinii tale încă arată bine, deși transpiri mereu pe el, fără să-ți pese?

Când îți iei mașină, ești foarte atent la cum arată, la cum merge, ce capacitate cilindrică are, cât consumă, care sunt limitele sale de viteză, dar și confortul din interior este important.

În general, un automobil trebuie să-ți confere maximum de confort, indiferent că o folosești zi de zi, ore în șir de condus, fie că mergi cu ea ocazional, în weekend sau în vacanță. Iar scaunul în care stai asigură peste 50% din totalul confortului la volan.

Ford știe că șoferii săi au nevoie să se simtă relaxați atunci când le conduc mașinile, așa că și-au făcut un robot special pentru a testa rezistența scaunelor la transpirație.

Posteriorul și coapsele îți transpiră de fiecare dată când te urci la volan, atât vara, cât și iarna. Alteori, te urci deja transpirat în mașină, fie pentru că abia ai ieșit de la serviciu sau de la sala de sport. Acel scaun este însă obligat să-ți suporte sudoarea și ai să te uiți chiorâș spre el dacă în doar câteva săptămâni de când ai cumpărat mașina nouă, începe să se îngălbenească sau să aibă un miros ciudat.

Pentru a nu-și dezamăgi clienții testează fiecare scaun cu așa-numitul Robutt (un cuvând englezesc compus, format din “robot” și “butt” – ultimul termen înseamnă “posterior”, “fund”). Acest Robutt joacă rolul posteriorului tău și se asigură că scaunul face față umezelii periodice, fără să se deterioreze rapid. Dacă scaunul rezistă la Robutt, cu siguranță va face față și posteriorului tău transpirat.

Prin urmare, buretele și tapițeria trebuie să absoarbă umezeala, fără însă a o reține. Buretele trebuie să fie rezistent și confortabil, iar tapițeria care-l acoperă trebuie să-și păstreze în timp aceeași culoare ca la început.

La Ford, fiecare scaun care urmează să fie pus în mașină este testat timp de trei zile de către posterioarele artificiale, de 7.500 de ori. Dacă trece testul cu brio, scaunul respectiv are o garanție de utilizare de vreo zece ani, în principiu. Evident, dacă tu ești neatent și verși pe el diverse lichide sau îl deteriorezi, n-o să te țină nici un an.

Robutt este încălzit până la 26 de grade Celsius și umplut cu o jumătate de litru de apă ca să simuleze dimensiunile și transpirația unui “om mare”, ca să existe siguranța că scaunele sunt testate adecvat.