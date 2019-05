Facebook pune din nou la dispoziție opțiunea View As

Spre dezamăgirea multor utilizatori, Facebook a renunțat la opțiunea View As anul trecut, dar a făcut-o din motive de securitate.

Acum, rețeaua socială introduce din nou opțiunea View As. Cu ajutorul acesteia, îți poți vedea propriul profil de Facebook din perspectiva altor utilizatori pe care nu îi ai în lista de prieteni. Totuși, vechea opțiune prin care puteai selecta să vezi cum o anumită persoană vede profilul tău nu va fi reintrodusă.

Compania lui Mark Zuckerberg a dezactivat butonul anul trecut, în septembrie, din cauza unei grave probleme de securitate. Atunci, opțiunea View As a fost exploatată de hackeri, care au putut putut fura token-urile de acces a peste 50 de milioane de conturi. Ca măsură de securitate, Facebook a pus peste 90 de milioane de utilizatori să se reconecteze la conturile personale.

Compania pare să fi rezolvat problema acum. Într-o postare pe Twitter, a anunțat că a terminat verificările și este gata să reintroducă butonul care te lasă să vezi cum arată profilul tău pentru cineva cu care nu ești prieten pe Facebook. „Această versiune nu a fost afectată de incidentul de securitate”, spune compania pe Twitter.

Today, we’re making it easier for people to manage their publicly visible information on Facebook with two updates: (1) we’re bringing back the “View As Public” feature and (2) we’re adding an “Edit Public Details” button directly to profiles. pic.twitter.com/zI5bVwodjp

— Facebook (@facebook) May 14, 2019