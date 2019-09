După FaceApp, o altă aplicație care-ți schimbă înfățișarea ridică semne de întrebare

O nouă aplicație, de data asta din China, te lasă să te distrezi cu tehnologia deepfake, dar e posibil și să-ți folosească datele personale, la schimb.

Aplicația Zao e bazată pe tehnologia deepfake și îți permite să te transpui în scene importante din filmele tale preferate. Doar uploadezi o singură fotografie cu tine și devii instant Leonardo DiCaprio, într-o scenă din Titanic , de exemplu.

Rezultatele sunt extrem de realiste. Poți vedea câteva exemple aici:

In case you haven’t heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of ‘Deepfake’-style AI facial replacement I’ve ever seen.

Here’s an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) ? pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

— Allan Xia (@AllanXia) 1 septembrie 2019