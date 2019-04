În ziua de azi există o aplicație pentru orice. Pe lângă cele de bază, Facebook, Instagram sau Netflix, există o groază de aplicații care îți fac viața mai ușoară și fac chestii pentru tine ca să nu-ți mai bați tu capul.

Unele îți cer o listă de ingrediente și îți oferă rețete în funcție de ce ai prin frigider. Altele te ajută să calculezi cât datorează fiecare și cui în grupul de prieteni. Există aplicații care te ajută chiar să găsești cea mai apropiată toaletă publică de locația ta.

Deci nu ne confruntăm sub nicio formă cu lipsa de ofertă. Din acest motiv, rareori mai întreprindem o acțiune fără a folosi în paralel o aplicație.

Timp de o săptămână, am ținut evidența felului în care folosesc aplicațiile. Totul a pornit de la această postare de pe Twitter:

You can now describe your entire day just using apps. For example:

‘What did you do last night?’

‘Uber, Netflix, Just Eat’

— Karl Sharro (@KarlreMarks) March 14, 2019