Download BSPlayer pentru Windows și Android. De aici le poți descărca gratuit

Dacă interacționezi deseori cu fișiere multimedia, este bine să știi cum faci download la BSPlayer pentru Windows și Android. Aceasta este una dintre cele mai versatile aplicații software, când vine vorba de filme și muzică.

Folosesc BSPlayer de peste zece ani, iar între timp, programul celor de la Webteh a devenit mai rapid și, în același timp, mai complex. Din totdeauna a fost compatibil cu majoritatea formatelor de filme pe care le-ai fi putut întâlni online, dar versiunile recente nu mai necesită instalarea manuală a unor suite de codecuri sau programe adiționale.

După ce ai făcut download la BSPlayer pentru Windows și l-ai instalat, după doar câteva momente, poți rula orice format video sau audio.

După ce faci download gratuit la BSPlayer pentru Android, beneficiile sunt similare cu cele de care te bucuri în cazul versiunii de PC, până și interfața are câteva particularități în comun. Pentru că ne referim însă la o aplicație de mobil, butoanele sunt mai puține și există câteva limitări.

Ca o restricție importantă, este bine să știi că ai nevoie de minim Android 6.0 pentru te bucura pe deplin de ce poate BSPlayer pentru tabletele și telefoanele cu sistemul de operare creat de Google.

Cum faci download la BSPLayer pentru Windows gratuit și cum îl instalezi

BSPlayer pentru Windows este folosit de peste 70 de milioane de persoane din fiecare colț al lumii. Interfața aplicației este disponibilă în peste 90 de limbi străine, printre care și română. Deși există o versiune contra cost a programului, versiunea gratuită este suficientă pentru a deschide orice filme, pentru a-i atașa o subtitrare și pentru a te uite la el în condiții optime. În plus, îl poți folosi și pentru redarea de DVD-uri sau discuri Blu-ray.

Poți folosi BSPlayer pentru redarea oricărora dintre filmele și fișierele audio în următoarele formate: WebM, Xvid, avi, mpg, mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4, 3ivx, YouTube streaming video , AVC HD (avchd player), QT QuickTime mov, RM Real media, OGM, Matroska , mkv, asf, wmv, DV, m1v, m2v, mp4, mpv, swf, vob and wav, mpa, mp1, mp2, mp3, Ogg, aac, aif, ram, wma, flv (Flash și YouTube Video). În privința subtitrărilor suportate pentru filmele tale, lista include MicroDVD .sub, VobSub .sub + .idx, SubViewer .sub, (Advanced) SubStation Alpha .ssa or .ass, SubRip .srt, VPlayer .txt.

Internetul este plin de linkuri pentru download BSPlayer. Versiunea de Windows nu ar trebui însă descarcată din alt loc decât de pe site-ul producătorului, bsplayer.com. Dacă vrei însă un link direct, fă click aici pentru descărcare gratuită și inițiază download-ul efectiv printr-un click pe butonul albastru marcat Download Free. Automat, vei descărca ce mai nouă variantă. Instalarea efectivă durează 10 secunde după download și, în mod automat, când faci dublu click pe un film din sistem, ar trebui să deschidă cu BSPlayer. Dacă nu funcționează, fă click dreapta pe un fișier și optează pentru Open With (Deschide cu) – BSPlayer.

Cum faci download la BSPLayer pentru Android gratuit

Cum am menționat și mai sus, versiunea de Android a BSPlayer este la fel de capabilă când vine vorba de redarea de filme în diverse formate, cu sau fără subtitrare. Din nou, există o variantă plătită, dar varianta gratuită a programului pe care o poți descărca din Google Play Store funcționează perfect. Automat îți găsește filmele pe telefon și rămâne doar să alegi tu la ce vrei să te uiți.