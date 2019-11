De ce țara asta a tăiat accesul la internet timp de aproape două zile

Pe cât de util a devenit o conexiune la internet în majoritatea țărilor, în altele e încă o formă prin care regimul de conducere practică cenzura. Așa e și cazul acum cu un stat care a tăiat accesul la internet pentru aproape două zile.

În Iran sunt proteste și asta a dus la tăierea accesului la internet. Iar protestele au venit pe fondul unei creșteri a prețului combustibilului cu 50%. Ca să nu mai poată oamenii să se organizeze pentru proteste, guvernul a decis să taie accesul la mediul online. Oficial, n-a recunoscut nimeni nimic, dar monitorizarea traficului de internet arată că țara este deconectată de peste 40 de ore (la ora publicării acestui articol).

Update: 40 hours after #Iran implemented a near-total internet shutdown, connectivity to the outside world remains at just 5% of ordinary levels⏱

The restrictions present a direct threat to the safety and wellbeing of Iranians #IranProtests

?https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/sklcYoiOKU

— NetBlocks.org (@netblocks) November 18, 2019