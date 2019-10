De ce nu funcționează jocurile cu abonament: boicotul Fallout 1st e o lecție de luat aminte

Bethesda a dat-o de gard destul de serios în ultima perioadă, odată cu introducerea abonamentului Fallout 1st. Jucătorii sunt atât de dezamăgiți încât au făcut apel la boicot în interiorul Fallout 76.

Dacă ești un fan al producțiilor Bethesda și, în special, al universului Fallout, s-ar putea să nu empatizezi foarte mult cu lansarea serviciului premium Fallout 1st, un abonament de 13 dolari pe lună sau 100 de dolari pe an. În teorie, acel serviciu contra cost ar fi trebuit să vină cu beneficii semnificative pentru jucătorii de Fallout pentru a justifica o taxă similară cu Netflix. În practică însă, lucrurile nu funcționează foarte bine, iar serviciul este o dezamăgire.

Din momentul în care s-a lansat Fallout 76, în urmă cu aproximativ un an, jucătorii și-au dorit un singur lucru. În contextul în care acela este un joc online, și-au dorit să poată alege cu cine împărtășesc serverul. În teorie, Fallout 1st trebuia să livreze acest detaliu. În contextul în care oficialii Bethesda au insistat pe faptul că nu vor oferi conținut nou in-game plătit prin Fallout 1st, mulți s-au abonat de dragul serverelor private.

Partea amuzantă sau tristă, în funcție de echipa din care faci parte, este că serverele private nu sunt private. Dacă ai vreun prieten în lista de prieteni din joc, acei prieteni se pot conecta la serverul tău fără niciun fel de intervenție din partea ta, fără să-ți ceară acordul și, cel mai important, fără să-i poți deconecta. La această dezamăgire deloc neglijabilă se adaugă faptul că utilizatorilor le-a fost promis un depozit infinit de resturi utilizabile in-game (scrap container), ca să nu mai piardă ceea ce au reușit să colecteze în timp.

Gamerii sunt atât de dezamăgiți încât au început să organizeze proteste in-game, direct în Fallout 76 pentru a încuraja boicotarea titlului. Nu este foarte clar cât de mult a scăzut numărul jucătorilor din cauza acestui set de circumstanțe, dar situația este una destul de tristă.

Există și oameni care nu sunt atât de ofensați, dar problemele raportate la suma pe care o plătești lunar pentru a accesa un joc video, într-un secol în care cele mai bune titluri sunt free-to-play, sunt ofensatoare. În final, feedbackul pentru serviciul online al Bethesda este în mare parte negativ, chiar dacă un număr semnificativ de fani adaugă lunar bani la visteria companiei, în contrast cu cei care se joacă Fortnite, de exemplu.

Boss Daddy came upon an expression of free speech today and just as freely expressed his disagreement. #Fallout76 pic.twitter.com/br7FfnzTat

— Wasteland Estates HOA (@HoaWasteland) October 24, 2019