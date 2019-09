Dacă bei cafea dimineața, trebuie să știi ce efect are mirosul ei asupra ta

Cine nu iubește mirosul de cafea proaspăt măcinată? Uneori e suficient doar ca această băutură să-ți încânte simțul olfactiv ca să fii mult mai productiv. Studiile confirmă acest lucru. Iată ce efect are mirosul de cafea asupra creierului tău.

O echipă de oameni de știință a realizat un studiu la care au participat 114 studenți care au primit ca sarcină să rezolve probleme de matematică din Graduate Management Admission Test. Însă, înainte de asta, participanții au fost împărțiți în două grupuri, iar unul dintre ele a fost în prealabil expus la mirosul de cafea, pe când celălalt grup nu.

Rezultatele au arătat că grupul care a fost expus la mirosul de cafea a obținut rezultate mult mai bune. Care este explicația?

Dacă bei cafea, ești deja înclinat să crezi că-i ce ai nevoie

Cercetătorii cred că este vorba de un efect placebo. „Nu doar că un miros precum cel de cafea i-a ajutat pe oameni să ducă mai bine la îndeplinire sarcini analitice, ceea ce era oricum interesant, […], dar ei au și crezut că vor face mai bine, iar noi am demonstrat că această așteptare a fost cel puțin parțial responsabilă pentru performanțele lor îmbunătățite”, a explicat Adriana Madzharov, de la Stevens School of Business in New Jersey, liderul cercetării.

Important de precizat ar fi faptul că mirosul de cafea folosit de către specialiști în cadrul studiului nu conținea cafeină sau alți stimulenți. Iar teoria potrivit căruia mirosul de cafea are capacitatea de a-ți „ascuți” creierul a fost confirmată de un alt studiu la care au participat un grup de 208 oameni care nu au avut legătură cu primul test.

Concluzia la care a ajuns acest studiu este că mirosul de cafea este asociat cu o stare mai alertă și mai energetică, prin comparație cu mirosul de flori.

Deși studiul este mic, el poate oferi oamenilor de știință o portiță către înțelegerea aprofundată a relației dintre mirosul de cafea și atenția sporită. „Simțul olfactiv este unul din cele mai puternice”, a explicat Madzharov. „Angajatorii, arhitecții, dezvoltatorii de clădiri, managerii de magazine și alții, pot folosi mirosuri subtile pentru a-i ajuta pe angajați […] cu experiența dintr-un mediu. Este o zonă de mare interes și potențial”.