Cum știi dacă ai viruși pe PC, fără să cumperi un antivirus

În cazul în care te întrebi cum știi dacă ai viruși pe un sistem cu Windows, este important de reținut că-ți poți rezolva problema fără să instalezi vreun antivirus sau să cumperi vreo aplicație dedicată.

Cu cât petreci mai mult timp pe internet, deschizi emailuri din varii surse sau te uiți la filme online, posibilitatea să îți infectezi PC-ul cu vreo formă de malware este destul de mare. Gravitatea consecințelor poate varia de la un tip de infecție la alta, dar niciuna nu trebuie neglijată. Din fericire, pentru o scanare ocazională și o remediere a unor eventuale infecții, nu trebuie să cumperi un antivirus și nici nu trebuie să ți-l îngreunezi cu un antivirus gratuit care îți servește reclame din toate direcțiile.

Cum știi dacă ai viruși pe un laptop sau desktop cu Windows

Există o varietate foarte mare de infecții cu care te poți confrunta ca utilizator de computer. Am experimentat foarte multe dintre ele de-a lungul anilor, dar am căutat și soluții rapide pentru a scăpa de ele. În cazul în care mă sună un prieten cu impresia că are sistemul infectat, știu exact la ce să apelez.

Pentru viruși tradiționali, troieni, root și alte tipuri de infecții grave, recomand KVRT sau Kaspersky Virus Removal Tool. Este un instrument gratuit pe care îl poți descărca de la această adresă în doar câteva minute. Descărcarea ar trebui să dureze doar câteva minute. La final, rulezi utilitarul, apeși pe Scan Now și te încarci cu răbdare. În funcție de numărul de fișiere de pe sistem, poate să dureze foarte mult întregul proces.

În cazul infecțiilor cu malware care ți se încarcă în browser, îți modifică pagina principală și motorul de căutare, recomand ADWCleaner. Un alt progrămel gratuit, acesta poate fi descărcat de la această adresă. Inițierea scanării este de asemenea foarte prietenoasă, dar durează semnificativ mai puțin decât în cazul KVRT.

Indiferent de varianta pentru care optezi, aceste aplicații nu îți protejează sistemul constant. Nu se încarcă odată cu sistemul de operare. În schimb, sunt soluții la care apelează o dată la câteva săptămâni, le descarci proaspăt de pe internet și îți devirusezi computerul.