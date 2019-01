Cum să depistezi o aplicație care ar putea avea viruși pe Android

Deși cei de la Google îți spun că verifică toate aplicațiile din Play Store parcă numărul aplicațiilor cu viruși crește de la an la an. Acestea fie îți pot fura bani, fie te spionează. Ca să nu ai probleme am pregătit un mic ghid.

În Google Play Store sunt milioane de jocuri și de aplicații. Majoritatea sunt legitime și le poți instala fără griji, dar mai sunt unele care îți pot da bătăi de cap. De aceea, ar fi bine să ții cont de anumite reguli atunci când instalezi aplicații și jocuri pe telefonul tău.

Acestea sunt câteva principii de bază pe care să le urmezi pentru a te feri de aplicațiile cu malware.

1. Aplicații de lanternă nu mai sunt utile și nu ar mai trebui să le instalezi. Practic, acum fiecare telefon are o funcție prin care poate aprinde LED-ul telefonului astfel încât să lumineze când ai nevoie. De mult, telefoanele nu puteau face asta și instalai o aplicație.

Acum astfel de aplicații au devenit un loc de încercare pentru răufăcători de a realiza aplicații cu malware. În urmă cu ceva timp erau foarte multe aplicații care cereau acces la SMS pentru ca apoi să trimită SMS-uri pentru a obține bani pentru dezvoltatori.

2. Aplicațiile de tip „booster” sau „cleaner” sunt aproape inutile.

Parcă telefonul tău nu se mai „mișcă” la fel de sprinten ca pe vremuri și vrei să cauți o soluție în Google Play Store. Acolo nu o să găsești soluții ci doar aplicații care-ți vor banii sau chiar și aplicații cu malware. Cheetah Mobile a reușit să păcălească milioane de oameni care au descărcat de milioane de ori aplicații de acest gen.

Ideea este că aceste aplicații nu pot face miracole. Android lucrează sub principiul de „sandboxing”, adică fiecare aplicație funcționează în capsula ei și nu intervine asupra sistemului central. Drept urmare, o aplicație care-ți promite că-ți prelungește autonomia bateriei nu va reuși asta.

Dacă ai în setări funcții de optimizare atunci folosește-le, precum cele de ștergere de fișiere, de golire a memoriei RAM etc. Dacă nu ai atunci cel mai simplu este să ștergi aplicația care consumă foarte multă energie sau care ocupă foarte mult spațiu.

3. Ai grijă la aplicațiile copiate.

Aici ar trebui să te uiți la jocuri populare precum Solitaire, Tetris sau acele jocuri de spart baloane colorate. Mulți dezvoltatori copiază jocuri ca tu să le instalezi pentru ca apoi să faci achiziții în aplicație sau poate acestea ascund viruși care abuzează de telefonul tău.

Ai putea să te uiți la ce notă are aplicația, dar nici acel scor nu mai este de încredere pentru că poate fi manipulat prin intermediul fermelor de clickuri.

Ai grijă ce fel de permisiuni îți cere jocul sau aplicație. Din păcate, o altă problemă este că nimeni nu-ți explică de ce un anumit joc are nevoie de acces la agenda da sau acces să trimită SMS-uri. Dacă nu ești de acord atunci nu o instala.

Încearcă să rămâi la jocuri consacrate care, chiar dacă te fac să cumperi ceva în joc măcar știi că nu o să încerce să mai mulgă niște bani de la tine mai târziu.

4. Verifică ce fac aplicațiile după ce le-ai instalat.

Dacă ai aplicat o aplicație și bănuiești ceva atunci e bine să o verifici. Tot ce trebuie să faci este să intri în setări apoi la categoria de aplicații și să vezi acolo câte date mobile folosește, ce spațiu și cât RAM utilizează, la fel și ce permisiuni are.

Dacă un joc offline are permisiunea să folosească date mobile înn background atunci acesta ar putea fi o indicație a faptului că ceva nu este în regulă. Nu este vreo metodă științifică de a prinde aplicații cu viruși, dar măcar ești în cunoștiință de cauză.

Dacă Google nu face îndeajuns pentru ca tu să fii în siguranță atunci măcar tu ar trebui să te asiguri că instalezi doar aplicații cunoscute, aplicații care-ți spun de la început că-ți pot cere bani pe anumite lucruri și așa mai departe.