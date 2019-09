Cum raportezi o aplicație de Android în Google Play, dacă îți face probleme

Au existat multe scandaluri în jurul problemelor cauzate de aplicațiile din Google Play. Unele ți-au accesat ilegal datele de locațiile, unele ți-au folosit datele personale în scopuri de marketing sau ți-au afișat foarte multe reclame. Există însă o soluție.

Cei de la Google sunt destul de eficienți în a elimina aplicațiile de Android in Google Play, cu condiția să fie raportate. Dacă ai găsit ceva ce nu este în regulă într-un program de pe telefon pe care l-ai descărcat pe canal oficial, ai mari șanse să-l poți da jos din magazinul virtual al gigantului din Mountain View.

Nu trebuie să fii sigur că-ți strică telefonul sau îți face rău înainte să o raportezi. Important este să percepi un mesaj in-app, o notifcare sau alt tip de comportament ca având potențial malițios. Asta este suficient. Din acel moment, ai două posibilități. Poți raporta o aplicație prin intermediul Google Play direct de pe telefon sau o poți face de pe laptop sau desktop. Mecanismul este similar.

Direct de pe mobil, dacă ai instalat o aplicație care ți s-a părut ciudată sau problematică, o poți raporta din Google Play. Caut-o în magazin și, în colțul din dreapta sus, fă un tap pe cele trei puncte. Din acel meniu, optează pentru Flag as inappropiate.

Vei avea multe opțiuni din care poți alege ca argumente pentru raportarea respectivă. Dacă ți se pare că terminalul tău este mai lent sau se comportă suspect după ce ți-ai instalat un anumit program, poți alege Harmful to device or data. Dacă are conținut sexual, bifează Sexual content. În cazul jocurilor de noroc, optează pentru gambling, iar dacă aplicația îți cere bani în afara sistemului sigur din plată din PlayStore, bifează Third-Party Payment. La final, apasă pe submit.

Procesul de la un laptop sau desktop este un pic diferit, dar nu foarte. Accesează formularul de raportare printr-un click pe acest link. Alege motivul raportării, introdu eventuale detalii suplimentare ale incidentului și completează-ți numele împreună cu adresa de email. Vizavi de aplicația pe care o raportezi, trebuie să copiezi linkul exact al programului care te-a supărat din Google Play și să-l introduci în câmpul App link to application on http://play.google.com.

Ca referință, în cazul Uber, linkul direct pe care ar trebui să-l treci în câmpul din formularul de raportare este https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab . La final, apasă pe butonul albastru marcat Submit din colțul din dreapta jos.