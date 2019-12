Cum arată cea mai recentă și cea mai puternică rachetă NASA

NASA are proiecte foarte ambițioase, iar acum are o rachetă extem de puternică pentru a le putea duce pe toate la bun sfârșit.

Agenția spațială americană a dezvăluit o nouă rachetă, numită Space Launch System (SLS). Misiunea acesteia va fi să transporte astronauții pe Lună în cadrul proiectului Artemis, care va demara în 2024. Pentru prima dată, agenția a permis ca aceasta să fie examinată îndeaproape. Partea interesantă e că NASA spune că este cea mai puternică rachetă construită vreodată.

SLS a fost supusă deja unor runde de testări. Pentru a testa rezervorul de combustibil, l-au supus unor experimente precum compresie, tensiune sau îndoire. Mii se senzori i-au măsurat în acest proces rezistența structurală prin detecarea stresului, presiunii și temperaturii. Potrivit NASA, rezervorul de pe noua sa rachetă a suportat greutăți de zbor mai mari de 260% înainte să se strice.

Success! Engineers @NASA_Marshall tested the @NASA_SLS liquid hydrogen test article tank to failure – the tank withstood more than 260% of expected flight loads before buckling and rupturing! #Artemis MORE: https://t.co/xznmov26FP pic.twitter.com/qAIyapEJA5

