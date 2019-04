Cum arăta București pe vremea lui Ceaușescu: imagini din ultimii ani ai dictatorului

Sunt români care au diverse nostalgii în legătură cu țara și Capitala din vremea comunismului. Ei bine, lucrurile nu erau roz pe vremea lui Ceaușescu, dar ei continuă să nege asta.

Un clip publicat pe YouTube îți arată cum era viața din București în 1987, aproape de finalul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Videoul îți arată Capitala la 10 ani după cel mai mare cutremur prin care a trecut România în perioada recentă. Bucureștiul lui Ceaușescu de-atunci arată cât de cât în picioare.

O să te surprindă cât de gol e orașul, dar vei remarca o mulțime de obiective prezente și în perioada actuală. Există hotelul Intercontinental, oamenii care joacă șah sau table în Cișmigiu, Circul Globus e încă acolo, iar mașinile sunt preponderent Dacii, așa cum te-ai aștepta de la România sub Ceaușescu.

„Filmarile au fost realizate in Bucuresti in anul 1987, luna August, cu ajutorul unei camere video Panasonic, model AG160. Au fost filmate in special zonele centrale: Piata Universitatii, Intercontinental, Calea Victoriei, Lipscani-Covaci dar si parcurile Herastrau, Cismigiu, Arcul de Triumf, Bucur Obor, Circul de stat si multe alte zone din Bucuresti”, scrie cel care a încărcat videoul pe YouTube.

Conform acestuia, clipul cu București din vremea lui Ceaușescu e făcut pentru fiica lui, să știe și ea prin ce-a trecut România în comunism.

Cum au reacționat românii la acest video din vremea lui Ceaușescu?

Am strâns și câteva reacții de pe YouTube la acest video. „Foarte frumos si nostalgic, mi se prezinta tineretea mea… A fost odata ca niciodata… si ca totul sa fie complet, pe fundalul sonor al Sonatei lunii, al marelui Beethoven. Miscator film, l-am salvat in cele mai frumoase clipuri de pe youtube. Multumesc frumos autorului”, spune unul dintre cei care au văzut clipul.

„Orasul arata foarte depresiv atunci, nicio urma de culoare. Imi inchipui ca asa erau toate capitalele din fostul bloc comunist”, remarcă altcineva. Și, într-adevăr, orașul e trist. Toată România, spre finalul lui Ceaușescu, era destul de gri și depresivă.