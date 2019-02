De ce a fost invadată o comună rusească de urși polari

În jur de 52 de urși polari au invadat o comună din Rusia, în căutare de mâncare. Alternativa pentru aceste animale ar fi fost să moară de foame.

Comuna Belushya Guba din Arhipelagul Rusesc Arctic a fost invadată de 52 de urși polari. Animalele au atacat localnicii, au dat buzna în clădirile rezidențiale și au scormonit în coșurile de gunoi, conform unei declarații lansate de guvernul rus. Invazia mare a animalelor sălbatice i-a făcut pe oficialii din regiune să declare stare de urgență.

Polar bear invasion on Novaya Zemlya as 50 wild animals besiege remote town, and chase people. State of emergency called, locals are told they cannot shoot endangered species scavenging for food at local dump https://t.co/j7nI40QZOK pic.twitter.com/yv3FYu8Nof — The Siberian Times (@siberian_times) February 10, 2019

„Oamenii sunt speriați, se tem să părăsească casele… le este teamă să își lase copiii să meargă la școală”, a zis un administrator local de școală, Zhigansha Musin. „În sat se află în mod constant între șase și zece urși polari”.

În Belushya Guba se află aproximativ 2.000 de oameni. Ei trăiesc într-o regiune cunoscută pentru testele sale nucleare cu iz apocaliptic. Acolo este normal să vezi urși polari în zona coastelor de sud, conform TASS. Cu toate astea, stratul de gheață care se subțiază din cauza încălzirii globale îi face pe urși să se îndrepte către interiorul continentului, pentru a găsi mai ușor mâncarea, după cum au explicat cercetătorii de la A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution din Moscova. Astfel, tomberoanele din Belushya Guba i-au atras pe urșii polari prin „oferta” lor de mâncare ușor accesibilă.

What man is doing to the planet: polar bears on a rubbish dump in Novaya Zemlya, Siberia. How dispiriting. pic.twitter.com/NwBHDmg82l — PeterMurtagh (@PeterMurtagh) February 10, 2019

Urșii polari nu se opresc însă numai la mâncare. Fotografiile și videoclipurile de pe rețelele sociale arată că urșii au pătruns în curțile școlilor și a altor instituții, unii din ei intrând chiar în clădiri în căutarea lor disperată după mâncare. Pentru a proteja oamenii, autoritățile au încercat să construiască garduri în jurul clădirilor și să sperie urșii polari cu ajutorul câinilor și a mașinilor. Doar că toate aceste eforturi nu adus rezultate tangibile în alungarea urșilor, potrivit TASS.