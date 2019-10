Chinezii au creat porcii gigant: de ce au ajuns să fie cât urșii polari

China este cel mai mare consumator global de carne de porc. Din acest motiv, investesc foarte mult în cercetare și dezvoltare pentru crearea unor exemplare perfecte, de dimensiuni generoase, cu carne multă și grăsime puțină.

Porcul din imaginea de mai sus este cel mai impresionant exemplar, crescut la o fermă din regiunea sudică a Chinei. Acesta are o greutate similară cu cea a unui urs polar. Porcul de 500 de kilograme nu este însă o excepție majoră, ci rezultatul unor experimente pentru optimizarea raselor de porci chinezești.

Animalul de 500 de kg face parte dintr-o turmă cu specimene crescute și înmulțite pentru a deveni porci gigantici. La abator, unii dintre ei pot fi vânduți pentru sume mai mari de 10.000 yuani (1.399$). Suma respectivă este foarte mare pentru un chinez, având în vedere că reprezentă de trei ori venitul pe o lună al unui locuitor din Nanning, capitala provinciei Guangxi, locul unde se află ferma lui Pang Cong.

Fermierii chinezi sunt în stare să facă orice pentru a câștiga un pic mai mulți bani de pe urma animalelor pe care le cresc. Din acest motiv, fac numeroase experimente de creștere selectivă și înmulțire calculată cu scopul de a obține exemplare spectaculoase. Acestea se vând mai bine și, în final, hrănesc mai mulți oameni epntru mai mult timp. Mai multe zone din China se confruntă cu o lipsă a cărnii de porc, iar astfel de mastodonți cât un urs polar sunt foarte importanți.

Prețurile mari pentru carnea de porc din provincia nord-estică Jilin împing fermierii să crească porcii pentru a atinge o greutate de 175-200 de kg, mai mare decât valoarea medie de aproximativ 125 kg. Tendința de mai sus nu se limitează însă doar la micii fermieri. Producătorii majori din China, inclusiv Wens Foodstuffs Group Co., Cofco Meat Holdings Ltd., și Beijing Dabeinong Technology Group Co., încearcă să mărească greutatea medie a animalelor.