Când se lansează Huawei Mate 30: Google a dat deja cea mai proastă veste

Huawei va lansa, până la urmă, Mate 30, chiar dacă nu va avea acces la anumite serviii Google. Acum, compani a anunțat evenimentul oficial și rămân o mulțime de întrebări până după lansarea acestuia.

Huawei Mate 30 va fi prezentat pe 19 septembrie. Cel mai bun model, ca până acum, va purta numele Mate 30 Pro, iar înainte de anunțul oficial e posibil să vedem un Mate 30 Lite deja în magazine. Chiar dacă acest telefon a fost dezvoltat în timp ce Huawei avea acces la Android, Google a dat o veste proastă recent.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We’re going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019