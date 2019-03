Jocul pe care Olivia Steer ar putea să-l adore te face un anti-vaccinist

Plague Inc. este primul joc video care va înfățișa susținătorii mișcării anti-vaccin ca principalii vinovați din vina cărora populația globului va muri.

Plague Inc. este un joc de simulare în care nu ești vreun supererou, ci joci rolul unui patogen contagios și mortal. Acesta are un singur scop: să șteargă populația umană de pe fața planetei. În unele jocuri poți alege să fii războinic sau vrăjitor, de exemplu. În cazul Plague Inc., opțiunile sunt diferite: poți fi o bacterie, un virus sau chiar o armă biologică.

Jocul video va adăuga un scenariu în care amenințarea o reprezintă susținătorii curentului anti-vaccin. Aceasta vine în urma unei petiții online, care a strâns peste 20.000 de semnături.

Dezvoltatorul jocului a urmărit să exploreze cât mai real cu putință modalitățile prin care bolile se răspândesc între țări, din cauza unei varietăți de factori precum transmisibilitatea, letalitatea, mutațiile sau condițiile meteo.

Deși este sursă de entertainment, jocul poate servi ca o demonstrație a felului în care o epidemie s-ar putea răspândi cu adevărat.

Jocul a avut constant conținut nou, de-a lungul timpului. A fost lansat în 2012 și, de atunci, dezvoltatorii au adăugat mereu noi scenarii. Unele sunt chiar de natură fantastică, cum ar fi o invazie zombie sau infecții vampirice.

Jocul a avut peste 120 de milioane de jucători de la lansare.

Există și un scenariu în care cei care neagă descoperirile științifice sunt personajele negative. Scenariul se derulează astfel: populația se află sub amenințarea unui patogen puternic. Asta se întâmplă într-o lume guvernată de o „mafie” de flat-eartheri și oameni care neagă existența încălzirii globale. Aceștia distrug laboratoare și cercetări și contribuie, astfel, în mod inconștient, la răspândirea bolii.

Încă nu se știe când scenariul va fi integrat în joc. Totuși, dezvoltatorii au postat pe contul lor de Twitter că și-au ascultat fanii. Aceștia se declară nerăbdători să încerce să intre în mintea susținătorilor anti-vaccin.