AMD Ryzen 5 – Procesorul de care ai nevoie pentru performanță în jocuri și productivitate

AMD Ryzen 5 3600X este procesorul pe care trebuie să-l ai în vedere atunci când îți creezi un PC de gaming în 2019, dar nu numai.

În iulie, AMD a lansat noua serie de procesoare Ryzen, seria a treia, bazate pe microarhitectură Zen2 și pe un proces de fabricație de 7nm. Asta înseamnă performanță ridicată, mai multe nuclee și un consum energetic scăzut. De asemenea, noua gamă Ryzen 3000 de la AMD este singura care oferă suport pentru noua tehnologie PCIe 4.0 integrată pe noile plăci de bază X570. Oferă viteze de transfer pentru medii de stocare NVMe cu 42% mai mari, comparativ cu generația precedentă.

În plus, seria Ryzen 3000 poate ajunge la frecvențe de overclock mai mari cu 200 de MHz prin intermediul aplicației de optimizare AMD Precision Boost Overdrive. Asta înseamnă că orice utilizator mai mult sau mai puțin experimentat se poate „juca” cu performanța lui Ryzen 5 doar printr-o apăsare de buton.

De asemenea, cei de la AMD se laudă că noua gamă de procesoare livrează și o experiență mai bună în Windows, față de generația precedentă, fiind compatibile cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare. Acestea permit o experiență îmbunătățită în gaming la rezoluții de 1080p sau 1440p, dar și în ceea ce privește workflow-ul de birou.

AMD Ryzen 5 3600X este un procesor echipat cu șase nuclee, 12 fire de execuție și are un cache de 35 MB. X din denumirea 3600X reprezintă o frecvență de bază mai mare, 3.800 MHz și cu o frecvență de boost de 4.400 MHz, față de frecvența de bază de 3.600 MHz și o frecvență de boost de 4.200 MHz, regăsite pe Ryzen 5 3600.

Principala noutate a acestei serii de procesoare este procesul de fabricație de 7nm, care permite înghesuirea mai multor nuclee. Vârful seriei este reprezentat de Ryzen 9 3950X cu 16 nuclee și 32 de fire de execuție. În schimb, Ryzen 5 3600X reprezintă, mai degrabă, un procesor de mijloc care-ți oferă îndeajuns de multă performanță, la un preț destul de mic.

Cum s-a descurcat AMD Ryzen 5 3600X în teste

Am luat noul procesor și l-am pus la treabă. Testele au fost realizate pe o platformă alcătuită dintr-o placă de bază AsRock X570 Taichi, 16 GB de memorie RAM HyperX 3.600 MHz, un SSD NVMe Kingston KC2000 de 512 GB și cea mai recenta placă video lansata AMD – Radeon RX 5700, fabricată în același proces sofisticat de 7nm.

Am rulat câte cinci teste de Cinebench R15, unde procesorul a obținut o medie de 1546 de puncte și cinci teste de Cinebench R20, cu o medie de 3.510 puncte, scor care îl situează în zona de performanță premium, lângă Intel i7 9700K, un procesor de aproape două ori mai scump.

În Geekbench am obținut rezultate bune, cu peste 5.300 de puncte în single core și peste 24.000 de puncte pentru multicore. Mai departe, în testele de performanță ale PassMark, procesorul Ryzen 5 3600X a obținut un punctaj de 20.256 de puncte, adică similar cu ceea ce a obținut un Intel i9 9900K, potrivit informațiilor din platforma de testare.

Apropo, procesorul vine cu un cooler stock și pot să spun că face o treabă bună. În jocuri și în moduri de testare a stabilității (unde procesorul este solicitat la maximum) temperatura procesorului nu a depășit 70 de grade Celsius.

Acestea sunt numere seci și nu spun foarte multe despre modul în care acest procesor se va comporta în utilizarea zilnică și în gaming.

Așa că am încercat două titluri de gaming ca să văd ce poate face acest procesor Ryzen. Acestea au fost Total War Three Kingdoms și Dishonored 2. Ambele le-am încercat pe setări grafice ridicate la rezoluții 1440p și 1080p și procesorul s-a descurcat foarte bine. Am reușit să am o medie de 45 de FPS în Total War la 1440p și o medie de 90 FPS la 1080p. În schimb, în cazul Dishonored 2, am obținut o medie de 80 FPS pe 1440p și peste 120 (blocat din joc la 120) FPS la 1080p.

De reținut că performanța în jocuri depinde foarte mult și de placa video. Oricum ar fi, Ryzen 5 3600X ar trebui să-ți acorde mai mult decât suficientă putere pentru a-ți permite să te joci cam tot ce dorești în momentul actual (asta dacă ai și o placă video capabilă).

Per total, AMD a reușit ceea ce foarte mulți gameri sperau: a băgat frica în Intel și oferă o alternativă viabilă pentru aceștia. Ryzen 5 3600X ocupă un loc de mijloc în noua gamă lansată de AMD și este un procesor excelent pentru cei care vor performanță, dar nu vor să golească bugetul (oferă performanță similară sau peste cea a Intel i7 9700K, însă prețul cerut este la jumătate).

În concluzie, Ryzen 5 3600X este un procesor numai bun pentru cei care vor să-și construiască un PC performant în 2019 atât pentru gaming, dar și pentru alte tipuri de activități.