Intel ar trebui să se teamă: cât de bune sunt noile procesoare Ryzen

Noile procesoare Ryzen 3000, realizate pe un proces de fabricație de 7 nanometri, promit să fie la fel de rapide sau mai rapide decât procesoarele Intel, dar la jumătate de preț.

Aceste noi procesoare, anunțate de Lisa Su, șefa AMD, în cadrul Computex, sun bazate pe arhitectura Zen2 și sunt compatibile cu plăcile de bază AM4. AMD a arătat mai multe modele de procesoare până la Ryzen 9, ce vine cu 12 nuclee și 24 de fire de execuție, cu frecvențe turbo e 4,6 GHz.

Ryzen 9 3900X este flagship-ul companiei și este țintit către acei utilizatori care au nevoie de foarte multă performanță multi-threading. Procesorul are un TDP de 105 W și 70 MB cache. Frecvența de bază este de 3,8 GHz, iar cea turbo ajunge la 4,6 GHz. Ryzen 9 3900X ajunge pe rafturi pe 7 iulie pentru 499 de dolari.

Rivalul Intel pe acest segment este i9-9920X, ce are 12 nuclee, dar un preț de 1199 de dolari. Ryzen 9 3900X bate rivalul Intel cu 14% pe single thread în Cinebench R20 și cu 6% în multi-thread. Chiar și în Blender, procesorul AMD se descurcă mai bine. Toate astea în timp ce 3900X are un TDP de 105 W, iar i9-9920X un TDP de 165 W.

AMD a comparat Ryzen 7 3700x, un procesor cu opt nuclee și 16 fire de execuție, cu Intel Core i7-9700K, ce are opt nuclee și opt fire de execuție. Nu numai că procesorul AMD a reușit să învingă Intel, dar a făcut asta consumând mult mai puțină energie. Ryzen 7 3700X a obținut un scor de 4806 puncte vs Intel i7 cu 3726 de puncte. Ryzen 7 3700X are o frecvență de bază de 3,6 GHz și frecvențe turbo 4,4 GHz, iar TDP-ul este de doar 65 W. Procesorul va fi pus la vânzare pentru 329 de dolari.

Cât de performante sunt noile procesoare Ryzen 3000

Ryzen 3800X, în comparație cu actualul Ryzen 7 2700X, este cu 34% mai performant în League of Legends și Counter Strike: Global Offensive. În PUBG cu 22% mai rapid, în Overwatch cu 21%, iar în Dota 2 și GTA V 3800X are cu 15% mai multe cadre pe secundă decât 2700X.

Mergem mai departe la seria Ryzen 5 3000, unde întâlnim procesoare cu șase nuclee și 12 fire de execuție ce se vând de la un preț de pornire de 199 de dolari.

Ryzen 5 3600 are o frecvență de bază de 3,6 GHz și una turbo de 4,2 GHz, cache de 35 MB și un TDP de 65 W. Modelul Ryzen 5 3600X vine cu o frecvență de bază de 3,8 GHz și cea turbo de 4,4 GHz, un cache tot de 35 MB, dar un TDP de 95 W. Modelul standard se vinde cu 199 de dolari, iar 3600X cu 249 de dolari.

AMD a făcut schimbări seminificative în arhitectura procesorului și asta duce la dublarea densității nucleelor.

Rămâne de văzut cât de puternice sunt aceste procesoare în urma testelor. Dar la o primă vedere, Intel ar trebui să fie îngrijorată deoarece procesoarele Ryzen sunt la fel de performante, sau chiar mai performante, decât oferta Intel, dar sunt și mult mai eficiente din punct de vedere energetic.