Un bărbat din Taiwan a înghițit fără să vrea o cască AirPod și a descoperit că aceasta încă funcționa cumva, din stomacul lui.

Bărbatul se numește Ben Hsu și a adormit cu căștile fără fir în urechi. El a descoperit că una din căști îi lipsea când s-a trezit. El a folosit apoi opțiunea de tracking de la Apple pentru a o găsi. Când această opțiune este activată, casca pierdută scoate un sunet, atâta timp cât se află în apropiere. Hsu a auzit sunetul, dar inițial nu și-a dat seama de unde vine. „Am verificat sub pătura mea și m-am uitat prin jur, dar nu puteam să o găsesc – apoi am realizat că sunetul vine din stomacul meu”, a zis bărbatul.

Doctorii de la Kaohsiund Municipal Hospital au confirmat că AirPod-ul se afla, într-adevăr, în stomacul lui Hsu. Dispozitivul se afla în procesul de a trece prin sistemul digestiv al omului. Într-un final, Hsu a eliminat prin defecație casca. După ce a curățat-o și a lăsat-o să se usuce, a descoperit că încă este intactă și că funcționează perfect. „Bateria încă se afla la 41 la sută”, a zis Hsu. „A fost incredibil”. Bărbatul a adăugat că întreaga experiență a fost magică.

Man accidentally swallows an Apple AirPod… and it STILL WORKS after it passes through his system https://t.co/nxioruNpMi

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 1, 2019