Aceste schimbări din 2020 îți arată cât de departe a ajuns tehnologia

Sigur că ai vrea să știi ce-ți rezervă viitorul. Dar până când se va putea face asta pot fi intuite câteva schimbări. Și, când vine vorba de tehnologie, modificările vor fi considerabile. Iată câteva dintre ele.

Dacă inteligența artificială e subiectul ultimilor doi ani, în 2020 va fi vorba de AI, dar și de eliminarea unor interacțiuni care consumă timp. Sau cel puțin așa arată tendința de acum.

În comerț online, consumatorii se arată încântați de posibilitățile de „frictionless buying”. Amazon a marcat deja un statement în acest sens prin conceptul Amazon Go, pentru care își propun mii de locații în Statele Unite în 2020 și lansarea în Europa, începând cu piața din Marea Britanie. În România, premisele sunt promițătoare: 80% dintre cei din mediul urban (18-45 ani) sunt de părere că plățile contactless le fac viața mai ușoară, 73% spun că plățile prin elemente de biometrie simplifică viața, iar 62% se declara pro sisteme smart banking.

Totodată, în ceea ce privește casa inteligentă, asistenții digitali vor fi în continuare poarta de intrare cu și mai multe dispozitive audio care beneficiază de așa ceva. Dacă în anii 2010, display-ul smartphone-ului a reprezentat interfața implicită pentru interacțiunea digitală, cele mai recente tehnologii merg spre consacrarea funcțiilor de tip voice assistant. Acestea răspund nevoii tot mai ridicate de mobilitate a consumatorilor și le permit brandurilor să dezvolte experiențe care simulează interacțiunea umană, prin integrarea aplicațiilor ca Google Assistant, Alexa sau Siri în serviciile și produsele oferite.

Circa 89% din românii din mediul urban (18-45 ani) știu ce sunt aceste servicii și 61% dețin o boxă audio wireless, 61% au auzit despre boxele smart și 15% dețin un astfel de dispozitiv. De asemenea, 46% au declarat că au folosit funcția de voice search a smartphone-ului în 2018 și 59% în 2019; în același timp, în 2018, 77% spuneau ca ar folosi această funcție, procent ce a crescut la 90% în 2019.

Tehnologia va face implicarea în societate mai eficientă

Tot mai multe branduri au identificat cauze sociale relevante sau conexe domeniului lor de activitate, dezvoltând apoi tactici și activări pe teritoriul respectiv, inclusiv prin experiențe digitale: setări care blochează achiziția de aplicații de pariuri, aplicații care contorizează timpul petrecut pe rețele sociale pentru combaterea depresiei, aplicații care identifică tulburări alimentare pentru a le recomanda utilizatorilor serviciile medicale etc. Studiul de față arată că 62% dintre persoanele din mediul urban (18-45 ani) își doresc ca brandurile să fie mai curajoase în abordarea subiectelor sensibile din societate.

Totodată, 71% spun că au o părere mai bună despre brandurile care se implică în rezolvarea problemelor sociale.

În 2020, și în următorii ani, se va schimba raportul între datele furnizate și ce vor oamenii în schimbul acestora. Era personalizării produselor este urmată, în prezent, de investiții substanțiale în dezvoltarea de servicii smart personalizate, precum identificarea mărimii și croielii potrivite pentru articole de îmbrăcăminte sau determinarea afinității pentru anumite tipuri de conținut video. Acestea sunt posibile datorită unor algoritmi de machine learning bazați pe istoric și alte date personale pe care utilizatorii sunt de acord să le ofere.

În 2019, 89% dintre români (18-45 ani, mediu urban) spun că se simt apropiați de un brand care le oferă experiențe personalizate (versus 79% în 2018), iar 87% spun că sunt mai loiali unui astfel de brand (versus 75% in 2018).

În aceeași notă, sunt companii care experimentează cu „probarea” produselor prin aplicații de realitate augmentată. În România, datele arată că 52% dintre persoanele din mediul urban (18-45 ani) au auzit de AR, 38% au folosit o astfel de aplicație, iar 65% cred că AR este o tehnologie utilă în interacțiunea cu branduri.

Mai mult, 66% spun că un brand care dezvoltă aplicații AR este inovator, 42% consideră că brandul dorește să se evidențieze în categoria sa, iar 32% spun că un astfel de brand este actual. Consumatorii ar folosi aplicații AR pentru alegerea destinației de vacanță (58%), alegerea unei locuințe aflate încă în stagiul de proiect (55%), alegerea obiectelor de mobilier (46%), să vadă de unde provin produsele pe care le cumpără (46%), achiziția unui autoturism (38%).

Studiul citat mai sus se numește „Critical Update: the hottest digital trends and how to use them”, a fost realizat pe un eșantion de 500 de respondenți și e reprezentativ pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-45 de ani, din mediul urban. Acesta analizează relevanța trendurilor în peisajul digital din România, în prezent, precum și potențialul lor de amplificare și aplicabilitate în anii următori.