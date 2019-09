Acest bloc din Bacău are o pădure pe un perete. De ce arată ca o pictură?

Proiectul acesta ar putea avea foarte bine titlul: „aceasta nu este o pictură”. Pe un bloc din Bacău a apărut un perete colorat. De la distanță, sau chiar de aproape, pare pictură. E, în fapt, o pădure de 250 de metri pătrați. De ce?

În iulie, ți-am arătat o bancă inteligentă care face treaba a 275 de copaci. Am zis încă de atunci că avem nevoie de așa ceva în România. Proiectul care a fost creat și la noi nu-i o bancă, ci o pictură pe un bloc din Bacău. Și face treaba copacilor.

Pe 26 septembrie, a fost dezvăluită publicului și societății această pictură murală din Bacău. Dincolo de-a fi un act artist, e un act de purificare a aerului. Pictura a fost realizată cu vopsea Airlite. Aceasta e capabilă să transforme substanțele poluante din aer, cum ar fi oxizii de azot și de sulf, în nitrați și nitriți inofensivi care sunt depozitați pe suprafața vopsită. De acolo sunt eliminați la ploaie sau când e umiditate mai mare în aer.

De ce a ajuns Bacău să aibă o „pădure” verticală?

Pictura din Bacău are numele „Intuiția” și a fost realizată de Obie Platon pentru proiectul ZidART. Creația lui are o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați și are capacitatea de-a filtra similară unei păduri de 250 mp.

Sigur că proiectul nu se oprește aici. Această pictură din Bacău este și prima lucrare din lume dedicată nevăzătorilor, tradusă în limbajul Braille. Lucrarea reprezintă portretul unui nevăzător care își imaginează universul său în ciuda presiunii dizabilității sale. Scopul e de a atrage atenția asupra problematicii incluziunii sociale a persoanelor cu dizibilități. La acest capitol România e repetentă.

Pictura poate îndepărta 38,5 grame de poluanți la fiecare 12 ore. Dacă ar fi să convertești asta, înseamnă cam cât poluează 50 de mașini Euro6 pe benzină. De asemenea, este eficientă în prevenirea așezării murdăriei pe pereți. Combate murdăria în două moduri: aerul descompune substanțele uleioase depuse pe suprafață, împiedicând lipirea prafului de perete. Apoi, în combinație cu vopseaua, se creează un strat subțire de apă (datorită unei proprietăți numite hidrofilicitate). Și așa împiedică așezarea prafului și a altor particule pe suprafață.

Ce vezi în pozele acestea este prima pictură dintr-un set de șase care vor fi realizate în municipiul Bacău.