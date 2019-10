A început recesiuniea economică din Germania: cât de afectați sunt românii

Experții economici au avertizat de mult timp că ne vom confrunta cu o nouă recesiune în următorii ani. Inevitabilul s-a petrecut însă deja, iar prima țară afectată este Germania, dar consecințele problemelor de acolo se resimt și în România.

Foarte multe companii importante din Germania au filiale în România cu mii sau zeci de mii de angajați. Cele mai multe dintre ele au un domeniu de activitate adiacent industriei auto. Din acest motiv, în momentul în care scad comenzile din partea nemților, un număr important de români nu mai au de lucru, riscă să-și piardă locul de muncă sau să intre în concediu fără plată.

Comenzile din industria producătoare de mașini din Germania au scăzut dramatic în luna august. Ca urmare, industria-cheie a Germaniei a înregistrat o scădere a comenzilor pentru a noua lună consecutiv. În comparație cu aceeași perioadă din 2018, s-a înregistrat un minus de 17%, după cum a comunicat vineri, la Frankfurt, Federația Producătorilor de Mașini și Instalații, VDMA. Semnalele unei recesiuni în Republica Federală au început să fie de necontestat.

„După cum ne temeam, lunile anterioare cu rate negative cu o singură cifră au fost doar o scurtă pauză de respirație”, a explicat expertul economic VDMA, Olaf Wortmann. Comenzile interne au scăzut cu 12% în termeni reali, în timp ce comenzile din străinătate au scăzut cu 19%. Astfel, s-au încheiat trei trimestre de probleme în industria de bază a nemților.

Problema majoră nu ține însă de situația actuală, cât de previziunile referitoare la lunile următoare, atât pentru piața internă din Germania, cât și pentru export. „Previziunile Ifo privind exportul indică faptul că producătorii de mașini sunt în continuare pesimiști, având în vedere riscurile economice și politice”, a explicat Wortmann. Ifo este institutul din Munchen care se ocupă cu studii în domeniul economic.

În comparația trimestrială pentru lunile iunie-august 2019, comenzile au fost cu 8% sub anul precedent. De la începutul anului în curs, acestea au scăzut constant. Pentru acest an și anul viitor, VDMA preconizează ca producția să scadă cu două procente. Anul trecut, această industrie germană, cu peste un milion de angajați, se lăuda cu un plus de două procente.