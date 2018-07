Schimbarea semi-utilă prin care WhatsApp vrea să oprească manipularea

WhatsApp are o problemă foarte mare cu propagarea știrilor false, mai ales în teritorii aflate în curs de dezvoltare, precum India. Din fericire, face eforturi pentru a soluționa situația neplăcută.

Rețelele sociale au făcut o treabă foarte bună pentru eficientizare propagării de știri false și informații eronate pe o varietate foarte mare de subiecte. Acest fenomen se petrece deja de câțiva ani.

Situația a devenit un pic mai gravă în ultimele luni din cauza faptului că internetul, smartphone-urile și accesul la WhatsApp au ajuns în localități din India care nu au mai avut acces la astfel de servicii în trecut. Din acest motiv, lipsa de discernământ a localnicilor s-a reflectat în decesul a 12 persoane, cei mai mulți dintre ei fiind linșați de grupuri mari de oameni pe baza unor informații false.

Un upgrade infim adus aplicației WhatsApp încearcă să faciliteze identificarea mai rapidă a informațiilor la ”a treia mână”. Din acest moment, dacă îți instalezi cea mai recentă versiune a programului, mesajele care au fost înaintatate de la altcineva vor fi marcate cu un vârf de săgeată înclinat în colțul din stânga sus și mesajul Forwarded.

În mod real, gestul este departe de a fi revoluționar, dar este și rezultat din limitările platformei. Din cauza faptului că toate conversațiile sunt criptate, serviciul nu poate monitoriza constant conținutul mesajelor și nici nu poate evidenția anumite cuvinte cheie. Cu alte cuvinte, mecanismele implementate de Facebook în ultimul an, în același scop, nu funcționează pe WhatsApp.

Eforturile WhatsApp de combatere a știrilor false au ajuns să se reflecte în reclame de o pagină în ziarele cele mai populare de pe teritoriul Indiei. Cu alte cuvinte, se încearcă educarea publicului prin cât mai multe metode.

„Question information that upsets you”, says WhatsApp’s full-page advertisements. Clearly the solution to declining newspaper ad revenues in India will come from how we tackle our digital fake news crisis. pic.twitter.com/3h5XyJeMIr

— Anuj Srivas (@AnujSrivas) July 10, 2018