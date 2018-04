Volkswagen-ul care accelerează mai repede ca mașinile de Formula 1

Au trecut câteva luni de promisiuni și teasere, iar acum, cei de la Volkswagen au prezentat publicului mașina cu care vor concura la cursa de la Pikes Peak.

Automobilul creat de Volkswagen este electric, iar performanțele mașinii sunt surprinzătoare. Compania a prezentat în repetate rânduri mici detalii despre mașină și a reușit să entuziasmeze fanii, iar apariția acesteia nu dezamăgește.

Automobilul I.D. R Pikes Peak este construit cu scopul de a doborî recordul existent la urcarea de la Pikes Peak, în categoria de mașini electrice. Automobilul trebuie să facă urcarea în cel mult 8 minute și 57 de secunde, iar pentru asta nu se va baza pe forță brută, ci pe un raport foarte bun de putere-greutate.

Mașina care a stabilit recordul actual, eO PP100, s-a așezat la linia de start cu un motor cu 1.596 de cai putere, așa că cei 680 CP pe care îi are Volkswagen-ul ar putea să nu fie foarte impresionant. Pe de altă parte, mașina despre care vorbim cântărește sub 1.130 de kilograme, în vreme ce deținătorul recordului are 1.200 kg.

Mașina VW este mult mai aerodinamică, cu un design apropiat de vehiculele care participă în cursa de la Le Mans. Automobilul este capabil să atingă viteza de 100 km/h în doar 2,25 secunde, iar VW susține că accelerația e mai bună decât a mașinilor de Formula 1 sau Formula E. Asta ar putea fi factorul cel mai important în cursa de la Pikes Peak, unde accelerația contează mai mult decât viteza maximă.

Mașina își va face debutul la cursa de pe 24 iunie, însă nu este garantat că va obține un record. Cu toate că automobilul pare pregătit pentru asta, e nevoie și de condiții meteo excelente, dar și de o performanță imbatabilă a pilotului Romain Dumas, un fost campion al cursei.

Adevărata provocare pentru o asemenea mașină ar fi să depășească recordul de la categoria Unlimited, de 8:14 minute, stabilit în 2013 cu un Peugeot 208. Deși mașinile electrice sunt deja mai rapide decât cele clasice, care au timpi de aproximativ 9:30 minute, va mai fi nevoie de alte îmbunătățiri ale automobilelor ca să ajungă la asemenea performanțe.