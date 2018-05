Câte telefoane (nu) se mai cumpără și cine domină piața

Telefoanele inteligente s-au vândut ca pâinea caldă în ultimii ani, în defavoarea tabletelor și a PC-urilor tradiționale. Acum, se pare că piața utilizatorilor de smartphone s-a stabilizat, iar vânzările sunt în scădere.

Foarte multe companii s-au apucat de telefoane mobile în ultimii ani, dar se pare că numărul celor care câștigă mulți bani din această afacere este din ce în ce mai mic. Conform unui raport publicat de IDC, 2017 a fost primul an din istoria acestei categorii de produse în care vânzările au scăzut. Valoarea de 0,5% nu este foarte îngrijorătoare, dar este evident că s-a dat startul unui trend negativ ce va avea consecințe dezastruoase pe termen lung pentru piața globală de mobile. Ca referință, în 2016, creșterea a fost de 2% de la an la an.

Lăsând la o parte vânzările efective, piața de smartphone-uri gravitează la această oră doar în jurul platformelor Android și iOS. Orice alte sisteme de operare au fost reduse la zero de către giganții din domeniu.

O altă revelație surprinzătoare vizavi de piața de mobile are legătură cu valoarea medie de achiziție. Deși vedem din ce în ce mai multe telefoane de top cu prețuri exagerat de mari, prețul smartphone-urilor continuă să scadă în același ritm deja de câțiva ani.

Per ansamblu, trendul din piața de mobile a fost cauzat de saturarea piețelor aflate în curs de dezvoltare. Cei mai mulți dintre noi folosesc smartphone-uri, iar cei care nu utilizează un astfel de gadget o fac din ambiție personală și nu prea mai au șanse să se răzgândească.

Până și numărul persoanelor conectate la internet și-a ponderat creșterea globală în 2017. Creșterea de la an la an înregistrată anul trecut a fost de doar 7%, comparativ cu cele 12 procente din 2016. La această oră, un număr incredibil de mare de oameni folosesc în mod regulat internetul, deși este îngrijorător faptul că petrecem în medie 5,9 ore pe zi online.