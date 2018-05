Investitori care administrează fonduri venture capital ce însumează peste 3 de miliarde de dolari vin în premieră la Techsylvania, unul dintre cele mai influente evenimente de tehnologie și din Estul Europei. Lideri în domeniul investițiilor în SUA, Rusia, Germania, Cehia, UK si Liban vor împărtășii în cadrul conferinței modelele lor de finanțare, dar și sfaturi pentru cei aflați în căutarea unor fonduri de capital de risc.

Ashley Carroll este partener al Social Capital, un fond care deține nu mai puțin de 1,2 miliarde de dolari în administrare. Celebră în Statele Unite, firmadin Palo Alto, California, fondată de un fost angajat al Facebook și AOL, investește în startup-uri din domenii precum sănătate, educație, finanțe-bănci și mobile.

Antreprenor în serie, Max Niederhofer reprezintă un fond de peste 300 de milioane de dolari. A investit pentru prima dată în Last.fm, companie achiziționată ulterior de CBS pentru 280 de milioane de dolari. În ultimii 15 ani acesta a lucrat cu firme din Europa și Statele Unite. Venture capitalist, Bartoj Ondrej a fondat prima sa afacere de succes înainte să termine facultatea, în 1996. În prezent acesta administrează Credo Ventures, un fond care gestionează peste 50 de milioane de dolari. Aceasta se află printre primii investitori ai unicornului UiPath.

Aceștia, dar și alți investitori de renume, reprezentanţi a zeci de fonduri de capital de risc, vor decide câștigătorul celei de-a treia ediții a Startup Avalanche, competiția internațională de startup-uri organizată în parteneriat cu Risky Business. Cea mai bună echipă din cele peste 100 înscrise va câștiga o excursie în Silicon Valley oferită de Arobs Transilvania Software.

Peste 45 de speakeri de renume, lideri și profesioniști din domeniul IT sunt deja confirmați pentru cea de-a cincea ediție. Printre aceștia îi menționăm pe:

Sebastian Dobrincu, tânărul de 19 ani care a construit o companie de un milion de dolari în Statele Unite cu clienți precum Selena Gomez și Justin Bieber

Katherine Manderfield, director de strategie la The New York Times, una dintre cele mai importante publicaţii din Statele Unite

Howard Newton, directorul laboratorului de specialitate de la MIT, cel care a realizat un cip ce prelungeste activitatea creierului cu până la 5 ani

Niv Liran, Chief Production Officer al celei mai importante platforme din Europa destinată dealerilor auto, Auto1Group, un “unicorn” de 2,8 miliarde de dolari

A 5-a ediția a Techsylvania va avea loc în perioada 9 și 12 iunie la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, România.

Biletele se pot cumpăra online

Până în 27 mai puteți beneficia de prețul "Spring Sale"

Această ediție nu ar fi putut avea loc fără sprijinul partenerilor care susțin Techsylvania și își doresc să dezvolte comunitatea pasionată de tehnologie a Europei de Est. Aceștia contribuie activ la creșterea comunității IT pe plan local, dar și internațional.

BT şi Crossover sunt cei doi parteneri principali ai Techsylvania 2018.

Banca Transilvania susține oamenii întreprinzători, startup-urile locale şi ideile care fac diferența. Pentru BT, digitalizarea înseamnă mobilitate, economie de timp şi gestionarea personală a banilor.

Mii de parteneri ai companiei de origine americană, Crossover contribuie la dezvoltarea unor solutii IT, în comunități din România, Polonia, Turcia, Rusia, dar și din jurul lumii, însumând peste 100 de țări.

Lista susținătorilor inovației și tehnologiei prezenţi în cadrul Techsylvania continuă cu: Betfair Romania Development, Bosch, BMW Group Romania, Connatix, Accenture, Laurentiu, Laurentiu si Asociatii, Telenav, Metro Systems, OMV Petrom, Halcyon Mobile, iQuest, Riverbed, Modus Create, Comply Advantage, Macadamian, HERE, Dual IT, Take Off Labs, Tapptitude, Ambrosus, Ness Technologies, Pitech Plus/ Rodeapps, Arobs Transilvania Software.

Despre Techsylvania

Techsylvania este un eveniment dedicat tuturor pasionaților din lumea IT, tehnologiei și a business-ului, creat în urmă cu cinci ani de către Oana Petruș și Vlad Ciurca. Scopul acestuia este de a deveni un liant între comunitățile locale și cele mai noi tehnologii și tendințe, dar și de a crea circumstanțele potrivite de networking cu cei mai influenți oameni din industria IT. Numărul participanților la eveniment crește anual, la ultima ediție fiind prezenți peste 1,500 de oameni, dovedind astfel, încă o dată, că este unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din România și din Europa de Est.

Printre cei care au urcat pe scena Techsylvania de-a lungul celor patru ediţii se numără Felix Petersen, Managing Director Europe al Samsung NEXT, Tim Draper, fondator al Universității Draper și a DFJ, Mark Shuttleworth, fondator al Ubuntu și Canonical, Andy Piper, Developer Advocate la Twitter, Andreas Ehn, co-fondator al Wrapp (primul angajat al Spotify), Chad Fowler, Divisional CTO la Microsoft.