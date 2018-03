Cum a inspirat Stephen Hawking lumea, de la The Simpsons la Pink Floyd

Stephen Hawking a murit la 76 de ani. După spusele medicilor, fizicianul ar fi trebuit să moară în urmă cu jumătate de secol. Stephen Hawking a profitat de tot acest timp primit, ceea ce l-a ținut mereu în lumina reflectoarelor, în filme sau muzică.

Faima și personalitatea lui Stephen Hawking a dus la apariția unor filme cu și despre viața lui. În plus, și-a pus amprenta și în muzică. Probabil ai auzit că fizicianul a inspirat și un film care a câștigat un Oscar (pentru cel mai bun actor), numit The Theory of Everything. Filmul prezintă viața, chinuită ai spune, a lui Hawking, de când a aflat că suferă de o boală neuronală și că nu se va mai putea mișca vreodată.

The Theory of Everything îl arată pe Hawking în studenție. Un tânăr prost disciplinat, dar cu multe curiozități și întrebări fără răspuns. În primii ani ai studenției, fizicianul a fost și diagnosticat cu boala care l-a mobilizat complet, fapte ce sunt relatate în ecranizare.

Fizicianul nu și-a făcut apariția doar în drame sau filme biografice. Deși știi că nu a primit niciun Premiu Nobel pentru întreaga sa carieră, Stephen Hawking a fost mereu atras de Univers. El a adus multe completări și a umplut multe lacune ale Big Bang-ului. Astfel a apărut și un sitcom foarte popular al lui Chick Lorre, The Big Bang Theory.

Hawking a avut câteva apariții fugitive în serialul de succes, cu câteva replici amuzante. Doar The Big Bang Theory este o comedie. Chiar și așa, nu a fost pentru prima dată când omul de știință a apărut într-o comedie americană de lungă durată.

Hawking a debutat pe ecrane la aproape un an după ce și-a lansat „O scurtă istorie a timpului”. A fost cea mai bine vândură carte a fizicianului.

Savantul a avut intervenții și în The Simpson, cu replici copioase. Într-unul dintre episoadele serialului, fizicianul se alătură orașului Springfield, într-o acțiune puțin dubioasă.

Așadar, atât aspectul, dar mai ales mintea, l-au ajutat pe Hawking să obțină un loc în industrii diverse. Chiar există o figurină din plastic cu el, pe care Hawking o ținea în biroul lui. Chiar și așa, fizicianul spunea într-un interviu că aparițiile în Simpsons au fost distractive, dar nu le-a luat niciodată în serios.

Poate cea mai amuzantă ecranizare în care a apărut este 1993 Star Trek: The Next Generation. Într-o secvență, Stephen Hawking joacă poker cu Einstein și Newton.

În orice caz, viața lui Stephen Hawking s-a concentrat pe exploatarea adevăratelor întrebări fără răspuns. Astfel, nu e vorba doar despre comedii și filme biografice. Munca sa a dus la apariția unui documentar dur: Morris’s 1991 film A Brief History of Time.

Cercetătorul nu și-a pus amprenta doar în industria cinematografică, ci și în cea a muzicii. Keep Keeping Talking de pe unul dintre albumele lui Pink Floyd este cel mai bun exemplu.