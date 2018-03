Cercetătorii au descoperit dovezi ale celor mai vechi stele din Univers, cu ajutorul unei antene radio. Din păcate, nu dispunem de telescoape atât de puternice cu care cercetătorii să-și ușureze. Din fericire, dovezile indirecte pot fi exploatate.

Cu toții ne uităm noaptea la stele. Ceea ce nu mulți știu e că atunci când te uiți la aceste corpuri cerești le vezi așa cum erau, nu cum sunt ele în acel moment. Asta pentru că lumina are nevoie de timp pentru a ajunge sub ochii noștri. Cu telescoape destul de puternice, am putea vedea direct cele mai vechi stele din Univers. Din nefericire, astfel de telescoape nu există.

Chiar și așa, ne putem baza pe dovezile indirecte. Așa cum a făcut o echipă de astronomi de la Universitatea de Stat din Arizona (ASU), Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) și Universitatea din Colorado. Acești cercetători au susținut că cele mai vechi stele, probabil, au schimbat radiația electromagnetică a Universului, cunoscută și sub denumirea de „cosmos de microunde” (CMB).

Pe baza cercetărilor anterioare, echipa a știut că cele mai vechi stele ale universului au eliberat cantități mari de lumină ultravioletă (UV). Când această lumină a interacționat cu atomi de hidrogen, aabsorbit fotoni CMB, lăsând un semnal în frecvențe radio. Asta arată modul în care s-au format unele stele.

Folosind o antenă radio, echipa a colectat date privind undele radio până când, în sfârșit, au găsit ceea ce căutau: o scădere clară în intensitatea CMB. Această scufundare a indicat că stelele antice au apărut cu aproximativ 180 de milioane de ani după Big Bang. Timp de câțiva ani, cercetătorii au verificat și reverificat datele înainte de a-și prezenta concluziile.

„Găsirea acestui semnal minuscul a deschis o nouă fereastră pentru înțelegerea Universului timpuriu”, spune cercetătorul principal Juss Bowman, astronom al ASU. Nu numai că această descoperire ne face să aruncăm o privire asupra celor mai vechi stele ale Universului, ci ne ajută și să înțelegem unul dintre cele mai mari mistere ale sale: natura materiei întunecate.

Semnalul a fost de două ori mai intens decât era de așteptat, indicând că atomii de hidrogen absorbiți erau mai reci decât credeau cercetătorii că sunt. O posibilă explicație ar fi o interacțiune cu materia întunecată. Chiar și fără posibila legătură cu materia întunecată, descoperirea este inovatoare.